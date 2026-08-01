Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 1-2 Águilas Doradas

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene. Los aficionados al fútbol recién están pasando la tuza del Mundial 2026 y el campeonato en Colombia ya está en la fecha 2. Justamente, dicha jornada inició el pasado jueves 30 de julio con el empate 1-1, entre Atlético Bucaramanga y Llaneros, con goles de Fabián Sambueza, para los 'leopardos', y Francisco Meza, en el conjunto visitante, que se llevó un punto.

Posteriormente, en el estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza igualó sin goles, 0-0, con Deportivo Pereira. Allí, la gran figura fue el guardameta, Yimy Gómez, evitando que las redes se inflaran, el viernes 31 de julio. Ahora, este sábado 1 de agosto, hubo acción a partir de las 2:00 p.m., en el estadio La Libertad, donde Pasto fue sorprendido por Águilas Doradas, ya que perdió 1-2 en su casa.

Los autores de los goles fueron Jorge Obregón, en el cuadro 'volcánico' y Javier Mena y Anthony Vásquez, en el club antioqueño. Se debe agregar que Matías Pisano vio la tarjeta roja al minuto 69, dejando con 10 hombres al Deportivo Pasto. Eso sí, antes de que se diera la expulsión, Águilas Doradas ya iba arriba en el marcador, por lo que las cosas se complicaron más para los locales.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

Posición Club PJ DG PTS 1 Águilas Doradas 2 +2 6 2 Bucaramanga 2 +1 4 3 Llaneros 2 +1 4 4 Once Caldas 1 +4 3 5 América 1 +2 3 6 Deportivo Cali 1 +2 3 7 Medellín 1 +1 3 8 Tolima 1 +1 3 9 Fortaleza 2 0 2 10 Alianza 1 0 1 11 Deportivo Pereira 2 -1 1 12 Atlético Nacional 0 0 0 13 Boyacá Chicó 0 0 0 14 Junior 1 -1 0 15 Santa Fe 1 -1 0 16 Millonarios 1 -1 0 17 Pasto 2 -2 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Jaguares 1 -2 0 20 Cúcuta 1 -4 0

Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Alianza vs. Tolima

Día: sábado 1 de agosto.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Medellín vs. Cali

Día: sábado 1 de agosto.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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Junior vs. Millonarios

Día: sábado 1 de agosto.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Jaguares vs. Nacional

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Jaraguay.

América vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Pascual Gerrero.

Santa Fe vs. Once Caldas

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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¿Cuál partido se aplazó de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.