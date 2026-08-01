Lo último sobre Juan Carlos Osorio y su futuro dirigiendo; filtran que está "en la lista”

Juan Carlos Osorio estuvo en el Mundial 2026 como analista en un medio mexicano, luego de estar libre tras su salida del Remo FC, de Brasil, y aunque el campeonato de la Liga MX ya está en juego, su nombre vuelve a sonar fuerte en un país en el que dejó huella dirigiendo la selección nacional y siendo protagonista en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Por eso, hay novedades sobre lo que podría ser el futuro del director técnico risaraldense, y todo luego de una declaración del vicepresidente de Tigres UANL, quien hace algunos días se quedó sin DT luego de la renuncia de Guido Pizarro.

Carlos Valenzuela, directivo del cuadro 'felino' dijo en una rueda de prensa que "Juan Carlos Osorio es uno de los muchos nombres que hay en la lista", aunque en dicha atención a los medios de comunicación dejaron claro que no es el definitivo, y que al final solo quedarán tres entrenadores para escoger el que tomará las riendas del equipo.

Cabe recordar que el risaraldense ha dirigido en México en el Puebla, en el año 2012 antes de tomar las riendas de Atlético Nacional. Luego regresó a territorio norteamericano entre 2015 y 2018 para estar al frente de la selección 'tri', y su paso más recientes fue por Xolos de Tijuana, entre 2024 y 2025.



Juan Carlos Osorio, DT de Remo. Remo.

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Recientemente estuvo en el Remo FC, equipo que volvió al Brasileirao, pero en el que apenas pudo dirigir en 13 partidos, antes de salir luego de una mala relación con los hinchas y los malos resultados.

Hace algunos días, Juan Carlos Osorio volvió a expresar su ilusión y sueño de dirigir a la Selección Colombia, y hasta señaló que no tendría problema en ser asistente técnico de Néstor Lorenzo, puntualizando en que quiere ayudar al combinado patrio a conseguir mejores resultados. Lo cierto es que el pasado 23 de julio, la FCF dio a conocer la renovación del DT argentino, quien estará al frente también rumbo a la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 que será en España, Portugal, Marruecos, y algunos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.