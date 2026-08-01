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Gol Caracol  / UEFA aclaró polémica jugada del Atlético de Madrid contra Barcelona en Champions League

UEFA aclaró polémica jugada del Atlético de Madrid contra Barcelona en Champions League

En la pasada Liga de Campeones, el duelo entre Barcelona y 'colchoneros' dejó una de las mayores polémicas arbitrales y, por eso, ya hubo un pronunciamiento oficial.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Polémica jugada de Marc Pubill en Barcelona 0-2 Alético de Madrid, por la Champions League
Polémica jugada de Marc Pubill en Barcelona 0-2 Alético de Madrid, por la Champions League
Captura de pantalla de video

La pasada edición de la Champions League dejó varios encuentros cargados de intensidad y emoción. Uno de los más recordados fue el que protagonizaron el FC Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, y el Atlético de Madrid, bajo la dirección del argentino Diego Simeone.

En el partido de ida de los cuartos de final, los 'colchoneros' se impusieron 2-0 al conjunto 'culé' en el Spotify Camp Nou, gracias a los goles del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sørloth. Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó en el minuto 54 del segundo tiempo, cuando el defensor español Marc Pubill detuvo el balón con su mano derecha dentro del área, luego de recibir un pase de su portero, Juan Musso, tras la ejecución de un tiro libre.

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Tras la acción, Hansi Flick y varios jugadores del Barcelona reclamaron para que la jugada fuera revisada por el VAR, encabezado por el alemán Christian Dingert. Sin embargo, ni el VAR, ni el juez central, Istvan Kovacs, consideraron que existiera una infracción, por lo que el compromiso continuó sin que la acción fuera revisada.

Al término del encuentro, el técnico 'azulgrana' expresó su inconformidad con la decisión arbitral. "Es para este tipo de situaciones por las que tenemos el VAR. Debía haber sido segunda amarilla y penalti"; manifestó el entrenador alemán.

Barcelona hizo referencia a la mano de Marc Pubill en un saque de meta de Atlético de Madrid.
Barcelona hizo referencia a la mano de Marc Pubill en un saque de meta de Atlético de Madrid.
Archivo.

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La acción resultó determinante para el conjunto 'culé', ya que un gol en ese momento habría sido clave de cara al partido de vuelta de los cuartos de final, en el que ambos equipos volverían a enfrentarse por un cupo en las semifinales del torneo.

Casi cuatro meses después, la polémica volvió a cobrar protagonismo luego de que la UEFA emitiera una directriz en la que aclaró que este tipo de acciones deben sancionarse con penalti. El organismo explicó que una mano como la ocurrida en aquel compromiso no está sujeta a interpretación arbitral, por lo que debe castigarse de manera obligatoria.

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Ahora bien, la UEFA recordó a los árbitros el criterio que deberá aplicarse en futuros compromisos para evitar cualquier tipo de duda. El organismo señaló que, cuando un jugador de campo toque deliberadamente el balón con la mano dentro de su propia área mientras el partido esté en juego, la acción deberá sancionarse con penalti.

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