Primoz Roglic fue atropellado por un carro; impactantes imágenes de sus heridas

El ciclista esloveno, Primoz Roglic, anunció que no tomó la salida en la Clásica de San Sebastián de España debido a un atropello sufrido recientemente en un entrenamiento.

Roglic debía correr, en el País Vasco, por primera vez junto a su compañero belga, Remco Evenepoel, segundo clasificado del reciente Tour de Francia y que se convirtió en el primer corredor en ganar cuatro veces esta emblemática clásica.

"Fui atropellado por un coche hace unos días. Desgraciadamente no participaré en San Sebastián (...) No es la mejor situación, pero así es la vida", escribió el corredor del Red Bull Bora este viernes en Instagram.

A Primož Roglič le atropelló un coche entrenando y se pierde la Klásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos.



Confía en llegar a la Vuelta a España. pic.twitter.com/ETkEFJFRtk — Bauhauss (@JBauhauss) July 31, 2026

El esloveno acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece con un gran hematoma en su muslo derecho.



Roglic, de 36 años, también se declaró baja para la Vuelta a Burgos, en la que debía participar a principios de agosto.

Primoz Roglic y Jefferson Alexander Cepeda, protagonistas de la Milán Turín 2026 Getty Images

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Su objetivo ahora es concentrar esfuerzos en su recuperación para la Vuelta a España, que ganó en cuatro ocasiones y cuya edición de 2026 empieza el 22 de agosto en Mónaco.