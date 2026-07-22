Filtran promesa que le hizo Bolonia a Jhon Lucumí; punto clave para definir su futuro

Tras su participación en la Copa del Mundo 2026, con la Selección Colombia; ahora se vienen semanas definitivas respecto a lo que será el futuro deportivo de Jhon Lucumí, quien está en la mira de varios grandes del fútbol europeo.

Uno de ellos es la Juventus, que tendría pensado hacer importante movimiento por el central colombiano, quien ya conoce lo que es el fútbol italiano, su idioma y cultura futbolística; hecho que podría facilitar la adaptación en caso de un posible fichaje.

Sin embargo, lo cierto es que los de Turín no son los únicos interesados en los servicios del defensa ‘cafetero’, quien ya tiene ‘luz verde’ para salir de Bolonia en este mismo mercado de fichajes.

Y es que, según lo afirmó en las últimas horas el consejero delegado de Bolonia, quien es Claudio Fenucci; ahora sí le darían puerta abierta a Lucumí para que cambie de aires en esta ventana de transferencias, así como se lo habían prometido en la temporada pasada.



“El hecho de que a Lucumí solo le quede un año de contrato con nosotros no afecta a nuestra valoración. Puede marcharse porque se lo prometimos el año pasado, cuando recibió una oferta muy importante que habría cambiado su carrera. Le pedimos que se quedara al menos un año más y que le daríamos luz verde este verano si llegaba una oferta adecuada. Si llega una oferta adecuada, accederemos a su petición; de lo contrario, seguirá con nosotros”, sentenció el delegado en mención, dejando claras las condiciones para que Jhon salga del equipo ‘rojiazul’.

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¿Juventus es el candidato más fuerte para Lucumí?

Si bien, en territorio italiano no es un secreto que los ‘bianconeros’ buscan el fichaje del central colombiano para este mismo mercado; también hay que destacar que son varios los equipos que han entrado en ese interés por Jhon. Varios de ellos, del fútbol inglés.

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“Un año después de las negociaciones fallidas con el Sunderland, otros dos clubes de la Premier League inglesa le siguen la pista. El defensa del Bolonia está en la mira de la Juventus, pero no solo de ellos”, sentenció el portal ‘Calciomercatto’, que también reveló nombres como el de Bournemouth y el Nottingham Forest.

Además, entre otras cosas, según varias informaciones que pudo obtener Gol Caracol; lo más probable es que el central 'cafetero' no continúe en el equipo italiano, pues hay varios pretendientes que están dispuestos a pagar lo que pide Bolonia por él, pensando en reforzar la línea defensiva de cara a lo que será la próxima temporada.