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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali comenzó con victoria 2-1 sobre Real Cartagena, en partido de Copa BetPlay 2026

América de Cali comenzó con victoria 2-1 sobre Real Cartagena, en partido de Copa BetPlay 2026

El segundo semestre inició con pie derecho para el América, dirigido por David González, imponiéndose de local en el Pascual Guerrero en la ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de jul, 2026
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América de Cali
Yeison Guzmán con América de Cali - Foto:
América de Cali Oficial

América de Cali arrancó el segundo semestre del fútbol colombiano derrotando 2-1 al Real Cartagena, en duelo válido por la ida de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026, disputado en el estadio Pascual Guerrero.

Hinchas Tolima y Quindío
Fútbol Colombiano

Pelea de hinchas de Tolima y Quindío, antes del partido de Copa BetPlay 2026: Policía intervino

Los goles del equipo vallecaucano fueron de Rafael Carrascal y Yeison Guzmán. Para los heroicos descontó el experimentado delantero Mauro Manotas. Ahora, todo se definirá en el Jaime Morón.

El duelo en el Pascual Guerrero se abrió al minuto 29, con una gran jugada colectivo entre Jhon Murillo, Luis Quiñones y el que definió dentro del área, con un remate cruzado, fue el mediocampista Rafael Carrascal. ¡Golazo y así se fueron al entretiempo!

Pero hubo más emociones en la segunda parte. Primero con el gol de Yeison Guzmán, al 54', luego de un remate fallido de Quiñones que aprovechó el '10' para de cabeza ampliar el marcador.

Tomás Ángel América de Cali
Tomás Ángel celebra gol con América de Cali
América Oficial

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Sin embargo, al minuto 59 se dio la expulsión de Quiñones, por una supuesta agresión, y el América de Cali tuvo que aguantar con un hombre menos la recta final del compromiso, algo que le costó y de esa manera, al 71', llegó el descuento tras un remate desde afuera del área de Mauro Manotas, para dejar la serie abierta para la vuelta.

Por el momento, el América pondrá su mirada en el debut en la Liga BetPlay 2026-II contra Internacional de Bogotá, en la capital colombiana, duelo programado para el domingo 26 de julio, a las 2:00 p.m. Después, el miércoles 29 de julio visitará al Real Cartagena, a las 8:00 p.m., en la vuelta de Copa BetPlay.

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Acá los otros resultados de fase 1B de Copa BetPlay 2026 hoy:

Nacional 2-0 Tigres
Internacional de Bogotá 1-0 Internacional FC
Tolima 2-1 Quindío
Pasto 0-1 Bogotá FC
Once Caldas 3-0 Envigado

Este miércoles siguen las emociones de esta ronda de la Copa BetPlay 2026 con el duelo entre Junior y Barranquilla FC, a las 7:30 p.m., en el estadio Romelio Martínez.

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