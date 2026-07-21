América de Cali comenzó con victoria 2-1 sobre Real Cartagena, en partido de Copa BetPlay 2026

América de Cali arrancó el segundo semestre del fútbol colombiano derrotando 2-1 al Real Cartagena, en duelo válido por la ida de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026, disputado en el estadio Pascual Guerrero.

Los goles del equipo vallecaucano fueron de Rafael Carrascal y Yeison Guzmán. Para los heroicos descontó el experimentado delantero Mauro Manotas. Ahora, todo se definirá en el Jaime Morón.

El duelo en el Pascual Guerrero se abrió al minuto 29, con una gran jugada colectivo entre Jhon Murillo, Luis Quiñones y el que definió dentro del área, con un remate cruzado, fue el mediocampista Rafael Carrascal. ¡Golazo y así se fueron al entretiempo!

Pero hubo más emociones en la segunda parte. Primero con el gol de Yeison Guzmán, al 54', luego de un remate fallido de Quiñones que aprovechó el '10' para de cabeza ampliar el marcador.



Tomás Ángel celebra gol con América de Cali América Oficial

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Sin embargo, al minuto 59 se dio la expulsión de Quiñones, por una supuesta agresión, y el América de Cali tuvo que aguantar con un hombre menos la recta final del compromiso, algo que le costó y de esa manera, al 71', llegó el descuento tras un remate desde afuera del área de Mauro Manotas, para dejar la serie abierta para la vuelta.

Por el momento, el América pondrá su mirada en el debut en la Liga BetPlay 2026-II contra Internacional de Bogotá, en la capital colombiana, duelo programado para el domingo 26 de julio, a las 2:00 p.m. Después, el miércoles 29 de julio visitará al Real Cartagena, a las 8:00 p.m., en la vuelta de Copa BetPlay.

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Acá los otros resultados de fase 1B de Copa BetPlay 2026 hoy:

Nacional 2-0 Tigres

Internacional de Bogotá 1-0 Internacional FC

Tolima 2-1 Quindío

Pasto 0-1 Bogotá FC

Once Caldas 3-0 Envigado

Este miércoles siguen las emociones de esta ronda de la Copa BetPlay 2026 con el duelo entre Junior y Barranquilla FC, a las 7:30 p.m., en el estadio Romelio Martínez.