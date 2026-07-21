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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín vs. Vasco da Gama, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

Medellín vs. Vasco da Gama, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

Este miércoles, el estadio Atanasio Girardot será testigo del encuentro de ida del play-off entre Independiente Medellín y Vasco da Gama. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 21 de jul, 2026
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DIM vs. Vasco da Gama
DIM vs. Vasco da Gama
AFP

El fútbol no da respiro. Tres días después de la victoria 1-0 en alargue de España sobre Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026, la Copa Sudamericana vuelve al ruedo con los playoffs de acceso a los octavos de final.

Varios excampeones continentales como Boca Juniors, Santos, Gremio y el uruguayo Nacional, se juegan todas sus cartas en esta repesca para seguir en carrera en el segundo torneo de clubes de la Conmebol y mantener actividad internacional, al menos hasta agosto, cuando se disputen los octavos de final. Independiente Medellín por su parte, logrará hacer la tarea en su casa, para luego definir todo en Brasil.

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Medellín vs. Vasco da Gama, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

Fecha: miércoles 22 de julio de 2026.
Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.
Dónde ver: ESPN.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.

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- El debut de Amaranto Perea -

Otro exinternacional que debutará en esta edición de la Copa Sudamericana como entrenador es el colombiano Luis Amaranto Perea, quien ya dirigió al Junior de Barranquilla y ahora afronta un nuevo desafío en el banquillo.

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El ayudante de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia -eliminada por Suiza en los octavos de final del Mundial 2026-, tomó las riendas del Independiente Medellín.

"Al Medellín no se le puede decir que no, nunca. Es un placer", afirmó un feliz Perea cuando fue presentado al frente del Poderoso de la Montaña.

El equipo cafetero recibirá el miércoles en el Atanasio Girardot, en Medellín, al Vasco da Gama, otro excampeón de la Libertadores (1998) más preocupado por no descender en la liga brasileña que en el torneo regional.

Luis Amaranto Perea
Luis Amaranto Perea; nuevo director técnico de Independiente Medellín
Fotografía de: AFP

Cabe recordar que el Vasco da Gama informó en el mes de junio que Renato Gaúcho dejó de ser el técnico del club.

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Renato Portaluppi, de 63 años y mejor conocido como Renato Gaúcho, había iniciado a principios de marzo un tercer ciclo con el equipo de Rio de Janeiro.

"La decisión fue tomada en común acuerdo entre las partes", aseguró el club en una breve nota oficial.

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El técnico había relevado al exseleccionador brasileño Fernando Diniz, quien actualmente dirige al Corinthians de Sao Paulo.

Condujo 18 partidos en todas las competiciones, con saldo de siete victorias, cinco empates y seis derrotas.

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