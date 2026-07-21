Pelea de hinchas de Tolima y Quindío antes del partido de Copa BetPlay 2026; Policía intervino

El partido entre Deportes Tolima y Quindío finalizó con triunfo 2-1 para los 'pijaos' en la ida de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026, este martes, pero más allá de lo deportivo, en la previa se dieron desmanes y enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos.

En las redes sociales de 'Blu Radio' se pudieron conocer detalles de la trifulca entre seguidores de parte y parte a las afueras del estadio Manuel Murillo Toro, aunque las autoridades lograron controlarlo rápidamente.

Este lamentable enfrentamiento entre hinchas se da en el regreso del fútbol colombiano tras el Mundial 2026, con una problemática que viene afectando al balompié de nuestro país y hasta los clubes.

Acá los enfrentamientos entre hinchas de Tolima y Quindío hoy:

#Atención Se registran enfrentamientos entre hinchas del Deportes Tolima y del Deportes Quindío a las afueras del estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, minutos antes del inicio del partido por la Copa BetPlay. Autoridades hacen presencia en la zona para controlar la situación pic.twitter.com/uU4v7MuTdl — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2026