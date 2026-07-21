Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pelea de hinchas de Tolima y Quindío antes del partido de Copa BetPlay 2026; Policía intervino

Pelea de hinchas de Tolima y Quindío antes del partido de Copa BetPlay 2026; Policía intervino

En la previa del encuentro de este martes en el estadio Manuel Murilo Toro, se presentaron desmanes y enfrentamientos entre hinchas de Tolima y Quindío. Hay videos de lo sucedido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de jul, 2026
Comparta en:
Hinchas Tolima y Quindío
Hinchas Tolima y Quindío - Fotos:
Redes Sociales

El partido entre Deportes Tolima y Quindío finalizó con triunfo 2-1 para los 'pijaos' en la ida de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026, este martes, pero más allá de lo deportivo, en la previa se dieron desmanes y enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos.

En las redes sociales de 'Blu Radio' se pudieron conocer detalles de la trifulca entre seguidores de parte y parte a las afueras del estadio Manuel Murillo Toro, aunque las autoridades lograron controlarlo rápidamente.

Este lamentable enfrentamiento entre hinchas se da en el regreso del fútbol colombiano tras el Mundial 2026, con una problemática que viene afectando al balompié de nuestro país y hasta los clubes.

Acá los enfrentamientos entre hinchas de Tolima y Quindío hoy:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Deportes Tolima

Deportes Quindío

Copa Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad