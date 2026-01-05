Marino Hinestroza no se reporta en Nacional y recibe mala noticia de Boca Juniors

El año nuevo llegó con más dudas que certezas para Marino Hinestroza, que no tiene claro su futuro luego de coronarse campeón de la Copa Colombia 2025 con Atlético Nacional y despedirse de la afición.

Su paso Boca Juniors de Argentina parecía seguro después de que los clubes se pusieran de acuerdo para la transferencia en una cifra aproximada de 5 millones de dólares.

Por ello, la operación se daba como todo un hecho y desde el sur del continente americano se aseguraba que el ‘cafetero’ sería el primer refuerzo de la escuadra ‘azul y oro’ para una temporada en la que los retos serán los torneos locales y la Copa Libertadores.

Bajo ese panorama, lo único que faltaba era la firma del jugador con el elenco de Buenos Aires, que expresó la idea de hacerle contrato hasta 2029. Sin embargo, los días y las semanas pasaron sin que el fichaje tuviera final feliz.



De hecho, Boca empezó pretemporada bajo las órdenes del ratificado Claudio Úbeda, entrenador que había dado luz verde para el arribo de Hinestroza, y sin incorporaciones, pues se esperaba que el vallecaucano fuera la principal contratación de 2026.

Publicidad

Esto llevó a que se revelara por parte de la prensa argentina que la traba estaba en una serie de diferencias entre el futbolista y los directivos de Nacional por la comisiones del pase , algo en lo que los ‘xeneizes’ no tienen injerencia y tras lo cual parecen estar agotando la paciencia.



Noticia de Boca Juniors para Marino Hinestroza, que estuvo con Nacional

La situación del atacante de 23 años de edad se puede medir en 2 frentes: el de Atlético Nacional, en el que no hizo presencia durante el primer día de la pretemporada verde.

El segundo es el de su dilatado fichaje, asunto que Boca Juniors estaría empezando a dejar quieto por lo enredado del asunto, según lo dio a entender el canal argentino TyC Sports.

Publicidad

“Boca bajó el pie del acelerador y no volvió a comunicarse para destrabar el pase”, señaló el medio.

Es decir, los ‘boquenses’ no insistirían más por Hinestroza y podrían empezar a mirar hacia otro lado ante los cortos tiempos que tienen para reforzarse, situación en la que el principal perjudicado terminaría siendo el futbolista y su valoración.