Sebastián Villa ya negocia con River Plate, pero habría un problema en su posible traspaso

El mercado de pases en el fútbol argentino ha tomado una temperatura inesperada. En las últimas horas, un nombre que parecía pertenecer exclusivamente al pasado del eterno rival ha comenzado a orbitar con fuerza en los pasillos del estadio Monumental: Sebastián Villa. El delantero colombiano, de gran presente en Independiente Rivadavia, es el futbolista que Marcelo Gallardo ha señalado como prioridad para reforzar el ataque de River Plate de cara a la próxima temporada.

Desde la finalización del Torneo Clausura, Gallardo ha tenido claro que a su equipo le falta vuelo y capacidad de desequilibrio individual en el último tercio del campo. En ese contexto, las características de Villa, velocidad, potencia y capacidad de resolución en el uno contra uno, encajan perfectamente con la búsqueda del entrenador. A pesar del revuelo que genera su nombre por su pasado con la camiseta de Boca Juniors, el cuerpo técnico prioriza lo estrictamente futbolístico para volver a competir al máximo nivel continental.

De acuerdo con información del medio 'TyC Sports', el entorno del jugador estaría en conversaciones con miembros de River. Sin embargo, el traspaso estaría frío, recordando que Villa tiene un compromiso vigente con Independiente Rivadavia, club que le abrió las puertas tras su salida de Bulgaria y donde ha recuperado su mejor versión física y futbolística. "Según pudo averiguar este medio, están presionando para acercar posiciones con el Millonario. Las charlas existen, aunque en River aclaran que se dan más por el vínculo con su representante y con Juanfer que por una negociación avanzada", fueron algunas de las palabras publicadas por el diario.

Sebastián Villa, figura y capitán de Independiente Rivadavia Foto: AFP

Más allá del deseo del entrenador, la posible llegada de Villa no es una operación sencilla para la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. El colombiano arrastra algunos problemas judiciales, un antecedente que choca directamente con los protocolos institucionales que River Plate ha intentado fortalecer en los últimos años. Dentro de la directiva del club de 'la banda cruzada' existen posturas divididas. Mientras algunos sostienen que se debe respaldar el pedido de Gallardo para volver a ganar, otros temen el costo social y la reacción de los socios ante la contratación de un jugador con su historial legal y su fuerte identificación con el 'xeneize'.



Por ahora, la negociación se encuentra en una fase de tanteo. No hay una oferta formal sobre la mesa, pero el contacto entre las partes ya se está produciendo. El 'millonario' sabe que, para sacar a Villa de Mendoza, deberá desembolsar una cifra significativa de entre 10 y 12 millones de dólares y, sobre todo, gestionar el impacto mediático de un pase que, de concretarse, sería uno de los más polémicos y disruptivos de la última década en la liga argentina.