“Sebastián Villa se va”; cambio de equipo es oficial; así lo confirmó su club

El nombre de Sebastián Villa, atacante y capitán del club Independiente Rivadavia de Mendoza, ha estado en las primeras planas de los medios de comunicación debido a la cantidad de pretendientes que aparecieron por él gracias a su óptimo rendimiento.

El ‘cafetero’ empezó a sonar para grandes escuadras del continente americano en el presente mercado de pases, ya que se logró coronar campeón de la Copa Argentina y clasificó a su escuadra a la Copa Libertadores, con lo cual se graduó de héroe e ídolo.

En consecuencia, su valoración subió, según se supo, hasta los 8 millones de dólares, lo que cayó del cielo para su modesta institución, ya que una venta representa robustecer las arcas de manera significativa.

Bajo esa luz, sonó para reconocidos elencos de Sudamérica, como Flamengo de Brasil y hasta River Plate de Argentina, que están robusteciendo sus respectivas plantillas para afrontar los torneos continentales que tienen por delante.



Por ello, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, anunció la transferencia del antioqueño de 29 años de edad.



Confirman transferencia de Sebastián Villa

El máximo dirigente de Independiente Rivadavia dio la noticia en dialogo con la emisora local Radio Splendid, donde habló de la operación: “Villa se iba a ir. Es parte del compromiso que asumimos con él en julio de este año. Así nos comprometimos y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027”.

Sin embargo, no fue claro sobre el destino de ‘cafetero’: “Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay ofertas y conversaciones avanzadas. No voy a decir los clubes porque es un tema de confidencialidad”.

Además, expresó que el propio Villa está satisfecho con el movimiento que se hará con él: "Le va a hacer bien salir y a nosotros nos va a hacer bien que salga". No obstante, no habló de la cifra de la operación: "No lo puedo decir. Es un tema de negociación".

Lo cierto es que la posibilidad de que termine en River Plate parecería remota si se tiene en cuenta que pese al interés que habría por él, su pasado en Boca Juniors, máximo rival de River, haría que el fichaje no se dé, indicó el canal argentino TyC Sports: “Se descarta por completo la posibilidad de que el colombiano se sume al club ‘millonario”.