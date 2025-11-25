Rafael Santos Borré, entre 'amores y odio' en Internacional; el colombiano no la pasa nada bien

Rafael Santos Borré vivió unas de 'cal y otras de arena' en el empate a un gol de Internacional contra Santos, el lunes anterior, por el Brasileirao. El delantero barranquillero generó la asistencia para el gol del 'colorado', pero falló otras opciones claras que generaron toda clases de críticas de los 'torcedores' del elenco de Porto Alegre.

Y es que Borré Maury tuvo en sus pies varias posibilidades de enviar el balón con rumbo a la red; sin embargo, las erró. Luego, al ser sustituido en el complemento fue abucheado y silbado por algunos hinchas, mientras que otros lo aplaudieron por su esfuerzo en el campo de juego.

Criticado, pero defendido por su plantel

De otro lado, en la prensa deportiva de Brasil hicieron eco del 1-1 entre Internacional y Santos, evaluando a cada uno de los estelares en el gramado de juego del estadio Beira-Rio. En el caso puntual de Santos Borré fue 'rajado', ya que 'Globo Esporte' le otorgó un 4 de calificación sobre 10, siendo la más baja del 'colorado'.



"Dio la asistencia para el gol de Alan Patrick, pero desperdició numerosas oportunidades de gol. En el primer tiempo, falló al menos tres ocasiones. El gol de Barreal llegó tras ser regateado por Guilherme. Fue abucheado", reseñaron en el medio anteriormente citado.

Pero no fue todo para el colombiano, ya que el mismo tabloide le da la posibilidad a los hinchas del 'colorado' de generar sus opiniones y también puntuar a los futbolistas. En estas votaciones le otorgaron un 1.7.

A pesar de todas estas críticas, Borré recibió respaldo desde Internacional. Tanto Emiliano Díaz, asistente técnico del 'colarado', como Bruno Gómez salieron en defensa del exRiver Plate.

"Son momentos difíciles y tenemos que cuidar al grupo. Ante la adversidad, no se puede culpar a una sola persona. Porque si él cometió un error, todos lo cometimos", dijo Emiliano Díaz en declaraciones que emiten en la prensa del país de la samba.

Mientras que Bruno Gomes sostuvo que "no queremos perder al jugador. Borré nos ayuda mucho. Está en una situación difícil y necesitamos cerrar filas. Lo necesitamos. Será muy importante en esta recta final".

