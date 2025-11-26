Partidos EN VIVO HOY 26 de noviembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Continúan las emociones en la quinta jornada de la fase de liguilla de la Champions League con grandes partidos. Igualmente, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 entra en acción el Grupo A con el partidazo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 26 de noviembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Shanghái Shenhua vs. Vissel Kobe
|7:15 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|København vs. FC Kairat
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Pafos FC vs. AS Mónaco
|12:45 p.m.- Champions League - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|Arsenal vs. Bayern Múnich
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Atlético Madrid vs. Inter de Milán
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|París Saint-Germain vs. Tottenham
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN 3, Disney+ Estándar
|West Bromwich vs. Birmingham
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Liverpool vs. PSV Eindhoven
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 7
|Sporting CP vs. Club Brugge
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 6
|Olympiacos vs. Real Madrid
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Bucaramanga vs. Fortaleza
|6:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Lanús vs. Tigre
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Atlético Nacional vs. Junior
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Alajuelense vs. Xelajú MC
|9:00 p.m. - CONCACAF Central American Cup Final - Disney+ Premium
