Falcao García: "No tengo rencor, pero me dolió que no se esforzaran para que me quedara"

Lanceros, River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios fueron los equipos que tuvieron a Falcao García entre sus filas. En cada uno de ellos, dejó su huella, así como en la Selección Colombia, pero, sin duda, el mejor momento de su carrera fue en Atlético de Madrid, siendo goleador y campeón.

Con el 'colchonero', conquistó una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa. Además, gracias a su buen rendimiento, hizo parte del once ideal de la FIFA, en 2012, con Íker Casillas; Marcelo, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Dani Alves; Xabi Alonso, Xavi Hernández, Andrés Iniesta; Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esto confirma su alto nivel en ese momento.

Por eso, no seguir en el equipo español, al que le dio tanto, le dolió. Así lo contó en entrevista con Mario Suárez, excompañero del 'Tigre' y quien lanzó su canal de YouTube, llamado 'El Camino de Mario', donde tendrá varios invitados con los que compartió en su carrera. Falcao García eligió el top tres de equipos en los que jugó y aprovechó para lanzar una pulla.

"En mi top 3 de equipos que he jugado están Atlético de Madrid, por eso me dolió mucho que no hicieran el esfuerzo para que me quedara. Podría poner el Mónaco en ese lugar también, para mí y mi familia es muy especial. Y de último, el Porto. Yo fui muy feliz en el Atleti", expresó el samario de entrada. Pero no fue lo único y continuó con su relato sobre el 'colchonero'.

Falcao García festejando gol contra el Real Madrid, por Liga. Foto: AFP.

"Para mí, eso fue un poco decepcionante por parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor y entiendo la situación, les obliga a vender, como con el 'Kun' (Agüero) o con (Fernando) Torres, pero pensé que iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos", añadió al respecto el atacante que fuera mundialista en Rusia 2018, donde marcó un gol.

Por último, Falcao García fue claro al decir que no hay ningún sentimiento feo hacia la institución. "Tengo buena relación, pero nunca lo hablé, solo vi que estaban buscando la manera de venderme", sentenció. Recordemos que el último club del samario fue Millonarios y, desde entonces, se encuentra libre a la espera de definir su futuro y próximo destino en el fútbol.