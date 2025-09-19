Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Falcao García: "No tengo rencor, pero me dolió que no se esforzaran para que me quedara"

Falcao García: "No tengo rencor, pero me dolió que no se esforzaran para que me quedara"

Recordando varios momentos de su carrera, el delantero colombiano, Falcao García, contó una historia donde no dejó bien parado a uno de los clubes en los que jugó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Falcao García, delantero colombiano, contó varias historias y anécdotas sobre su carrera como profesional
