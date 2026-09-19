Getafe vs. Málaga, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de La Liga de España

Entre el Getafe y el Málaga hay 1.064 pases de distancia y ningún gol de diferencia, dos maneras opuestas de jugar que, después de seis jornadas, han desembocado en el mismo lugar: tres tantos por equipo, solo peor que los dos que suma el Valencia, y serias dificultades para encontrar la portería contraria.

El Málaga ha completado 2.943 pases, frente a los 1.879 del Getafe. Entre los dos suman 4.822 y el cuadro andaluz también supera al azulón en posesión media (49 por ciento frente a 39) y precisión (86 frente a 74). Sin embargo, la diferencia desaparece cerca del área. El equipo de José Bordalás ha rematado más veces, 50 frente a 43, y suma dos disparos a puerta más que su rival, 12 frente a 10.

Los dos promedian medio gol por partido y ninguno de sus jugadores ha conseguido repetir. Tampoco ayuda el historial, que parece atrapado en el tiempo porque las cinco últimas visitas ligueras del Málaga al Coliseum terminaron con el mismo resultado: 1-0 para el Getafe. El último futbolista del conjunto andaluz que marcó allí fue Santi Cazorla, que cerró el 1-3 del 3 de marzo de 2012.

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Para intentar apaciguar sus malos datos de cara a la portería, Bordalás podría devolver al once a Enes Ünal. Junto a Johan Mojica, fue suplente ante el Betis para descansar, aunque ambos entraron tras el descanso: el delantero sustituyó a Martín Satriano y el colombiano a Davinchi, que ya estaba amonestado.



Ramón Terrats, ausente en La Cartuja por unas molestias, es duda. Sin el centrocampista catalán, el Getafe pierde creatividad, un problema mayor por la sanción de Mario Martín. Bordalás intentará recuperarlo para un encuentro en el que seguirán de baja Abdel Abqar, Juanmi Jiménez, Christantus Uche y Kiko Femenía, mientras que Borja Mayoral también es duda por una inflamación en una rodilla. Sin todas esas piezas, el Getafe intantará terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar.

El Málaga llega al Coliseum de Getafe en apuros, colista de Primera División tras la victoria del viernes del Elche en Cornellá (1-3) y con solo 3 puntos de 18 posibles, pero con el objetivo firme de despertar y lograr su primera victoria en la temporada de su regreso, ocho años después, a la máxima categoría.

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El conjunto malaguista, inmerso en muchas dudas en este inicio de liga, espera resarcirse de la mala imagen ofrecida en el partido de la sexta jornada contra el Villarreal (1-3), en el que fue muy inferior a su rival, y elevar su nivel tanto físico como de juego para ganar tranquilidad.

La situación de los blanquiazules, a pesar de que solo se llevan seis jornadas, empieza a ser preocupante, con tres goles a favor y 11 en contra, lo que por el momento evidencia una escasez ofensiva y una endeblez defensiva del equipo entrenado por Juanfran Funes, aspectos que en Primera División condenan a la derrota.

Además, el rival no le es muy propicio al Málaga, ya que la última de sus escasas victorias en Getafe fue en 2012, con un triunfo por 1-3, mientras que la última vez que se enfrentaron, hace ocho años, los azulones ganaron 1-0.

Funes podría realizar varios cambios en el once, con el regreso del medio Dani Lorenzo, del defensa Rafael Garrido, 'Rafita', y del extremo Joaquín Muñoz, e incluso Juan Berrocal, uno de sus fichajes, tiene opciones de jugar por primera vez en el eje de la zaga. Siguen lesionados el defensa marroquí Adam Aznou y el centrocampista sueco Jens Cajuste.

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Hora y dónde ver Getafe vs. Málaga

Fecha: domingo 20 de septiembre.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Alfonso Pérez.

Transmisión: Directv Sports.