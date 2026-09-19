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Gol Caracol  / Luto en el fútbol; falleció leyenda del Inter de Milán y de la Selección de Italia

Luto en el fútbol; falleció leyenda del Inter de Milán y de la Selección de Italia

Este sábado, Inter de Milán anunció en redes sociales la muerte de uno de los jugadores más emblemáticos de su historia. ¡Acá le contamos de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Sandro Mazzola, exjugador italiano.
Sandro Mazzola, exjugador italiano.
afp.

Sandro Mazzola, legendario número 10 del Inter de Milán, camiseta que vistió durante toda la carrera, e indiscutible en la selección italiana, falleció anoche a los 83 años.

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"Uno de los mejores futbolistas de la historia. Y no solo para el Inter", escribió el club milanés en un comunicado. Su palmarés incluye 4 campeonatos de Liga, 2 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, un título de máximo goleador en Italia en 1965 (17 goles), uno en la Liga de Campeones en 1964 (7 goles) y un segundo puesto en el Balón de Oro de 1971, por detrás de Johan Cruyff.

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Nacido en Cassano d'Adda en 1942, Sandro era hijo de Valentino Mazzola , capitán y símbolo del Grande Torino, quien falleció en la legendaria tragedia de Superga en 1949, cuando se estrelló contra una colina el avión que transportaba al equipo que había disputado un amistoso contra el Benfica, en Lisboa.

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"Fue la historia del club: llegó siendo un niño y nunca se fue. Cargaba con el peso de un padre que parecía invencible. El destino le deparó dos leyendas nerazzurri que, en cierto modo, lo criarían y lo acompañarían en su trayectoria histórica", añadió el Inter en su página web.

Mazzola encarnó la esencia del romanticismo futbolístico, vinculando toda su carrera profesional a un solo color. Desde su debut en 1960 hasta su retiro en 1977, disputó 565 partidos y marcó 160 goles, convirtiéndose en el referente sobre el terreno de juego del célebre 'Grande Inter' de Helenio Herrera .

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Sobre todo se recuerda la final de la Copa de Europa de 1964 en Viena con su extraordinario doblete que sirvió para derrotar al Real Madrid de Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano.

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Con la camiseta de la selección nacional (70 partidos y 22 goles), Mazzola escribió páginas igualmente imborrables. Fue uno de los protagonistas del triunfo europeo en la Eurocopa de 1968.

Entre las cosas por las que más se recuerda a Mazzola está su rivalidad con Gianni Rivera, quien por aquel entonces era la estrella del AC Milan, el eterno rival del Inter, y jugaba prácticamente en la misma posición.

Esto se hizo especialmente evidente durante el Mundial de 1970, cuando el seleccionador Ferruccio Valcareggi empezó a alternar entre él y Rivera, y el titular casi siempre abandonaba el campo para ser sustituido por el otro en algún momento del partido.

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