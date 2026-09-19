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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 19 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 19 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 19 de septiembre, con el inicio de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20, la acción de la fecha 11 en la Liga BetPlay y buenos duelos en el fútbol de Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Luis Javier Suárez y el Sporting Lisboa juegan en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez y el Sporting Lisboa juegan en la Liga de Portugal.
AFP

Este sábado, el calendario futbolero trae emociones por montones. Este día comienzan los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20, jugándose un partizado entre Brasil y España que lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol y Ditu, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Además, continúa la acción de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026, y hay grandes compromisos en las principales ligas de Europa y de Sudamérica.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 19 de septiembre del 2026:

EquiposHoraLiga/CompeticiónCanales de Transmisión
Millwall vs. West Ham6:30 a.m.ChampionshipDisney+ Premium, ESPN 7
Tottenham vs. Aston Villa6:30 a.m. Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN
Osasuna vs. Rayo Vallecano7:00 a.m.La Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 2
Udinese vs. Cagliari8:00 a.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
Bologna vs. Torino8:00 a.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
Borussia M'gladbach vs. Mainz 058:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium
Werder Bremen vs. Augsburg8:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium
Hamburger SV vs. FC Köln8:30 amBundesligaDisney+ Premium
Eintracht Frankfurt vs Freiburg8:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium, ESPN 5
Everton vs. Ipswich Town9:00 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium
Wrexham vs. Southampton9:00 a.m.ChampionshipDisney+ Premium
Newcastle vs. Hull City9:00 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Brighton vs. Arsenal9:00 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN
Athletic Club vs. Alavés9:15 a.m.La Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Paris FC vs. Strasbourg Alsace10:15 a.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium
AS Roma vs. Inter de Milan11:00 a.m. Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN
Stuttgart vs. Borussia Dortmund11:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium
Brasil vs. España11:30 a.m.Mundial Femenino Sub-20Gol Caracol y Ditu
Nottingham Forest vs. Coventry City11:30 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Trabzonspor vs. Galatasaray12:00 p.m.Superliga TurcaDisney+ Premium
Gimnasia La Plata vs. Banfield12:30 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Gimnasia Mendoza vs. Deportivo Riestra12:30 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
Ajax vs. Excelsior1:00 p.m.EredivisieDisney+ Premium
Venezia FC vs. Lazio1:45 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
Le Mans vs. Lorient1:45 p.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium
Olympique de Lyonnais vs. Rennes1:45 p.m. Francia Ligue 1Disney+ Premium
Angers vs. Troyes1:45 p.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium
Toulouse vs. Le Havre AC1:45 p.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium
Sevilla FC vs. FC Barcelona2:00 p.m.La Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Millonarios vs, Boyaca Chicó2:00 p.m.Liga BetplayWin
Sporting CP vs Arouca2:30 p.m.Liga PortuguesaDGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Unión Santa Fe vs. Independiente2:45 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
Leones vs. Boca Juniors Cali3:30 pmTorneo BetPlayWin YouTube
Alianza vs. Santa Fe4:05 p.m.Liga BetplayWin
Deportivo Maldonado vs CA Juventud4:30 p.m.Liga AUF UruguayaNo especificado
River Plate vs. CA Huracán5:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Deportivo Cali vs. Cúcuta6:10 p.m.Liga BetplayWin
DC United vs. Charlotte FC6:30 p.m.MLSApple TV
CF Montréal vs. Columbus Crew6:30 p.m.MLSApple TV
San Jose Earthquakes vs. LAFC6:30 p.m.MLSApple TV
New England Revolution vs. Orlando City6:30 p.m.MLSApple TV
Instituto vs. Talleres Córdoba7:15 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
St. Louis City SC vs. Toronto FC7:30 p.m.MLSApple TV
Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union7:30 p.m.MLSApple TV
Minnesota United vs. Los Angeles Galaxy7:30 p.m.MLSApple TV
Houston Dynamo vs. FC Cincinnati7:30 p.m.MLSApple TV
FC Dallas vs Austin FC7:30 pmMLSApple TV
Deportivo Pasto vs. Once Caldas8:15 p.m.Liga BetplayWin
Nashville SC vs. Chicago Fire8:30 p.m.MLSApple TV
Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps8:30 p.m.MLSApple TV
Colorado Rapids vs. Seattle Sounders8:30 p.m.MLSApple TV
Portland Timbers vs. Atlanta United9:30 p.m.MLSApple TV
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