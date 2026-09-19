Partidos EN VIVO HOY 19 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario futbolero trae emociones por montones. Este día comienzan los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20, jugándose un partizado entre Brasil y España que lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol y Ditu, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Además, continúa la acción de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026, y hay grandes compromisos en las principales ligas de Europa y de Sudamérica.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Publicidad
Partidos EN VIVO HOY, sábado 19 de septiembre del 2026:
|Equipos
|Hora
|Liga/Competición
|Canales de Transmisión
|Millwall vs. West Ham
|6:30 a.m.
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 7
|Tottenham vs. Aston Villa
|6:30 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|Osasuna vs. Rayo Vallecano
|7:00 a.m.
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Udinese vs. Cagliari
|8:00 a.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|Bologna vs. Torino
|8:00 a.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|Borussia M'gladbach vs. Mainz 05
|8:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Werder Bremen vs. Augsburg
|8:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Hamburger SV vs. FC Köln
|8:30 am
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Eintracht Frankfurt vs Freiburg
|8:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Everton vs. Ipswich Town
|9:00 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium
|Wrexham vs. Southampton
|9:00 a.m.
|Championship
|Disney+ Premium
|Newcastle vs. Hull City
|9:00 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Brighton vs. Arsenal
|9:00 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|Athletic Club vs. Alavés
|9:15 a.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Paris FC vs. Strasbourg Alsace
|10:15 a.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|AS Roma vs. Inter de Milan
|11:00 a.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|Stuttgart vs. Borussia Dortmund
|11:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Brasil vs. España
|11:30 a.m.
|Mundial Femenino Sub-20
|Gol Caracol y Ditu
|Nottingham Forest vs. Coventry City
|11:30 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Trabzonspor vs. Galatasaray
|12:00 p.m.
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|Gimnasia La Plata vs. Banfield
|12:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Gimnasia Mendoza vs. Deportivo Riestra
|12:30 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Ajax vs. Excelsior
|1:00 p.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|Venezia FC vs. Lazio
|1:45 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Le Mans vs. Lorient
|1:45 p.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|Olympique de Lyonnais vs. Rennes
|1:45 p.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|Angers vs. Troyes
|1:45 p.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|Toulouse vs. Le Havre AC
|1:45 p.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|Sevilla FC vs. FC Barcelona
|2:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Millonarios vs, Boyaca Chicó
|2:00 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Sporting CP vs Arouca
|2:30 p.m.
|Liga Portuguesa
|DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Unión Santa Fe vs. Independiente
|2:45 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Leones vs. Boca Juniors Cali
|3:30 pm
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|Alianza vs. Santa Fe
|4:05 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Deportivo Maldonado vs CA Juventud
|4:30 p.m.
|Liga AUF Uruguaya
|No especificado
|River Plate vs. CA Huracán
|5:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Deportivo Cali vs. Cúcuta
|6:10 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|DC United vs. Charlotte FC
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|CF Montréal vs. Columbus Crew
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|San Jose Earthquakes vs. LAFC
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|New England Revolution vs. Orlando City
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Instituto vs. Talleres Córdoba
|7:15 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|St. Louis City SC vs. Toronto FC
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Minnesota United vs. Los Angeles Galaxy
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Houston Dynamo vs. FC Cincinnati
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|FC Dallas vs Austin FC
|7:30 pm
|MLS
|Apple TV
|Deportivo Pasto vs. Once Caldas
|8:15 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Nashville SC vs. Chicago Fire
|8:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|8:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Colorado Rapids vs. Seattle Sounders
|8:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Portland Timbers vs. Atlanta United
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV