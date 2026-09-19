Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Deportivo La Coruña vs. Real Betis, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de La Liga de España

Deportivo La Coruña vs. Real Betis, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de La Liga de España

Este domingo, en el estadio Riazor, Deportivo La Coruña y Real Betis se enfrentarán por la fecha 7. Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández podrían tener acción con los sevillanos.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
Comparta en:
Deportivo La Coruña vs. Real Betis.
Deportivo La Coruña vs. Real Betis.
afp.

Un Real Betis lanzado, tras sumar 15 puntos de 18 posibles, que tiene el reto de lograr el menor inicio de la competición liguera de su historia, mide este domingo la capacidad de reacción del Deportivo La Coruña, golpeado el pasado miércoles por el Sevilla en Riazor, donde encajó la primera derrota del curso.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El partido ante el equipo de Luis García Plaza evidenció los problemas del Dépor para generar ocasiones de gol ante rivales bien que se encierran en su campo. Yeremay Hernández y Aubameyang apenas entraron en juego, y eso lo pagó su equipo en ataque. Solo Asp Jensen en la segunda parte amenazó seriamente al portero griego Odisseas Vlachodimos.

Últimas noticias

Johan Mojica en el once titular del Getafe contra Celta de Vigo.
Colombianos en el exterior

Getafe vs. Málaga, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de La Liga de España

Palmeiras y Flamengo se disputan la cima del Brasileirao y ambos están en semifinales de Libertadores
Colombianos en el exterior

El Flamengo, de Jorge Carrascal, y el Palmeiras de Jhon Arias; mano a mano por el Brasileirao

A Antonio Hidalgo no le funcionaron las rotaciones, especialmente en los laterales con Angeliño y Antimira. El primero tendrá que cumplir sanción por su expulsión, y el segundo cederá su puesto al veterano Ximo Navarro.

Publicidad

Marc Casadó y Mario Soriano también regresarán al centro del campo. Con el largo parón de selecciones a la vuelta de la esquina, Hidalgo podría forzar la continuidad de Lorenzo Amatucci, único jugador de campo del equipo blanquiazul que suma todos los minutos de Liga, pese a que terminó muy cansado el último partido.

La duda, por tanto, está en si repite con el joven Nsongo Bil como compañero de Aubameyang en la delantera o sitúa en esa posición a Yeremay Hernández o Adama Traoré para explotar su velocidad.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Mientras, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a Riazor pletórico, tras cuatro victorias consecutivas -tres en LaLiga y una en el estreno de la 'Champions' ante el Lille francés (2-3)-, y con el la misión de firmar el mejor arranque en la liga de su historia, lo que conseguiría en caso de puntuar ante el Dépor.

Publicidad

Los verdiblancos, con su victoria ante el Getafe (1-0) en la sexta jornada, igualaron la mejor marca del equipo hasta entonces en un inicio de Liga, que databa de la campaña 2022-23, y ahora, si da continuidad en A Coruña a su magnífica racha, la superaría para seguir pujante y junto a los 'grandes' en la zona alta de la tabla.

El Betis sabe que no será fácil ante un rival que, como ha advertido Pellegrini, "juega bien al fútbol", es "más creativo que destructivo" y tiene enrachado al punta gabonés Aubameyang, si bien el ánimo está muy reforzado en la escuadra del chileno tras cuatro triunfos seguidos, justo después de la debacle el 29 de agosto en el campo del Levante (5-2).

A partir de ahí, el conjunto del barrio de Heliópolis ganó 1-0 al Real Madrid, 2-3 al Lille en el debut esta temporada en la Liga de Campeones, 1-2 en Villarreal hace dos jornadas y 1-0 al Getafe el pasado jueves en La Cartuja.

Para lograr esta excepcional racha, los béticos sacaron a relucir tras la goleada encajada en el Ciutat de Valencia su gran arsenal ofensivo, con jugadores muy creativos y verticales, y también ganaron fortaleza defensiva con Bartra y el brasileño Natan, además de emerger el meta Álvaro Valles con paradas salvadoras y de mucho mérito.

Publicidad

Este patrón de juego lo intentará mantener en Riazor para seguir muy arriba y con la regularidad que le pide a su equipo el técnico chileno, quien cuenta con toda la plantilla disponible, salvo los lesionados Diego Llorente y Aitor Ruibal.

Dada la exigencia de los últimos partidos, hará sus tradicionales rotaciones con la posible entrada de Bellerín, Bartra y Fran García en la zaga, de Fornals en la media y de Riquelme y el colombiano Cucho Hernández en un ataque que completarán el brasileño Antony e Isco, aunque también podría mantener al marroquí Abde, goleador ante el Getafe.

Publicidad

Hora y dónde ver Deportivo La Coruña vs. Real Betis

Fecha: domingo 20 de septiembre.
Hora: 11:30 a.m. (hora Colombia).
Estadio: Riazor.
Transmisión: Directv Sports.

Sandro Mazzola, exjugador italiano.
Gol Caracol

Luto en el fútbol; falleció leyenda del Inter de Milán y de la Selección de Italia

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa Champions League
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 19 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Chelsea sumó una nueva derrota en la Premier League.
Gol Caracol

Chelsea y un nuevo revés en la Premier League; dura derrota 3-0 frente al Brentford

Relacionados

Betis

Real Betis

Deportivo La Coruña

Liga de España

Nelson Deossa

Cucho Hernández

Publicidad

Publicidad

Publicidad