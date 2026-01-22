Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Goleador colombiano hace doblete y queda a un gol de Cristiano Ronaldo; joya incluida

Goleador colombiano hace doblete y queda a un gol de Cristiano Ronaldo; joya incluida

El artillero, que se ha convertido en una máquina de anotar, nuevamente tuvo una presentación brillante con su equipo y quedó a muy poco de alcanzar al popular ‘CR7’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 22 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo, que le lleva un gol de ventaja a Julián Quiñones en Arabia Saudita.jpg
Cristiano Ronaldo, a punto de ser alcanzado por Julián Quiñones.
Foto: Al Nassr.

