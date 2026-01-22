Goleador colombiano hace doblete y queda a un gol de Cristiano Ronaldo; joya incluida

Se trata del nariñense Julián Quiñones, nacido en el municipio de Magüí Payán, con nacionalidad mexicana y figura del club Al-Qadsiah en el triunfo 2-1 como local sobre Al-Ittihad en cumplimiento de la fecha 17 de la Liga de Arabia Saudita.

El ariete de 28 años de edad comandó la remontada de su escuadra en un encuentro que tuvo al francés Karim Benzema abriendo el marcador a favor del elenco visitante mediante cobro de pena máxima en el minuto 29.

Fue así como Quiñones, que estuvo de principio a fin, se lució con 2 golazos en los minutos 37 y 59, siendo el segundo el más vistoso si se tiene en cuenta el dominio de balón entre varios rivales y el giro que hizo adentro del área para mandar la bola al fondo de la red, como se ve a continuación:

هدف! ⚽️

جوليان كينيونيس يسجل الهدف الثاني للقادسية في شباك الاتحاد 🔥🥅#القادسية_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/IaO7rasPEQ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 22, 2026

De esta manera, el atacante continuó extendiendo una racha de efectividad traducida en 9 conquistas en sus últimas 6 presentaciones, pues venía firmar un triplete en la jornada anterior.



En consecuencia, quedó a una anotación de alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr, en lo más alto de la tabla de artilleros del certamen.

Publicidad

Resumen del partido:

Julián Quiñones, a un gol de Cristiano Ronaldo; Róger Martínez, a 2

Con su doblete Quiñones completó 15 anotaciones en lo que va del certamen y es único escolta en la clasificación de goleadores del popular ‘Bicho’, que lidera con 16.

Publicidad

A su vez, el colombiano Róger Martínez también se fue de doblete en la misma jornada. Lo hizo en el 2-2 de visitante Al-Taawon con Al-Hazem, con lo cual llegó a 14 gritos en la competición y se ubicó tercero en la tabla de anotadores.

Goleadores, Liga de Arabia tras fecha 17

⦁ 1. Cristiano Ronaldo (POR, Al Nassr): 16 goles

⦁ 2. Julián Quiñones (COL-MEX, Al-Qadsiah): 15

⦁ 3. Róger Martínez (COL, Al-Taawon): 14

Con estos resultados, la Liga de Arabia siguió apretada en la parte de arriba, en la que Al-Hilal comanda sobre los que luchan palmo a palmo por una de las 3 primeras casillas, las que dan cupo a la próxima Champions de Asia.

Posiciones, Liga de Arabia tras fecha 17

⦁ 1. Al-Hilal: 44 puntos

⦁ 2. Al Nassr: 37

⦁ 3. Al- Ahli: 37

⦁ 4. Al-Qadsiah: 36

⦁ 5. Al-Taawon: 35