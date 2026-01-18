Santa Fe sorprendió con nuevo jugador para la ofensiva; tiene pasado en Millonarios

La Liga BetPlay I-2026 está en el desarrollo de la primera jornada, pero los equipos no paran de reportar noticias con respecto a la conformación de sus planteles. Ese es el caso de Independiente Santa Fe, que este domingo 18 de enero, anunció la incorporación de un futbolista con pasado en Millonarios: Edwin Mosquera.

El elenco rojo de la capital de la República utilizó sus plataformas digitales para comunicar el fichaje del extremo, de 24 años, y que en el segundo semestre del año anterior jugó para el rival de patio. Mosquera Palacios también tiene pergaminos en el balompié internacional.

"¡Edwin Mosquera se une como nuevo jugador del primer campeón! El delantero ha tenido experiencia en el fútbol de Brasil, Argentina y Estados Unidos" , escribió el 'león' en una publicación este domingo, misma que fue complementada con una fotografía del futbolista sonriendo y luciendo los colores de su nuevo club, y más que listo para este nuevo reto en su carrera deportiva.

Recordemos que el popular 'Shirra' había rescindido hace unos días por "mutuo acuerdo" su vínculo contractual con Millonarios. En el conjunto 'embajador', Mosquera tuvo poca figuración, su rendimiento fue discreto, sólo disputando 17 compromisos, no marcó ningún gol y tampoco generó alguna asistencia. En total disputó 819 minutos.



¡𝐄𝐝𝐰𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐚 se une como nuevo jugador de El Primer Campeón 🇮🇩!



El delantero ha tenido experiencia en Brasil 🇧🇷, Argentina 🇦🇷 y Estados Unidos 🇺🇸 pic.twitter.com/f3hvszvG42 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 18, 2026

¿Por qué Santa Fe se decidió por Edwin Mosquera?

Fue el propio entrenador del 'cardenal', Pablo Repetto, el que explicó en una charla con los medios de comunicación sus razones de la incorporación del oriundo de Quibdó.

“A nosotros nos gusta mucho las características de Mosquera, veníamos buscando jugadores con ese perfil de ida y vuelta por la banda con mucha velocidad y él las tiene. Creo que hicimos una elección correcta; además, ya está adaptado a la altura de Bogotá por lo que podemos usarlo sin problemas de una vez. Tiene buen fondo físico y eso es algo que también valoramos mucho", expresó el timonel uruguayo al servicio del Santa Fe.

Repetto también dejó claro su postura ante las críticas de un sector de una hinchada 'cardenal', que no está muy contenta porque Mosquera procede del rival de patio.

"Entendemos a la hinchada, es un jugador que viene del clásico rival y no estuvo andando bien allá; pero tengan la seguridad que yo a Mosquera lo conozco hace mucho y le vengo haciendo seguimiento desde que estaba en la MLS. A nosotros, sus características nos sirven mucho; es cuestión de darle confianza, y en ese sentido creemos que nosotros lo podemos trabajar muy bien, y tratar de explotarle al máximo sus virtudes", terminó por indicar el DT.