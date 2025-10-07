Síguenos en::
A qué hora juega EN VIVO HOY Millonarios vs América de Cali, por la Liga BetPlay 2025-II

A qué hora juega EN VIVO HOY Millonarios vs América de Cali, por la Liga BetPlay 2025-II

Este martes, Millonarios y América cerrarán la fecha 14 de la Liga BetPlay en el estadio El Campín. Será un duelo de necesitados por sumar puntos que los acerque a la clasificación.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 7 de oct, 2025
Fotos: X/ @MillosFCoficial y @AmericadeCali

