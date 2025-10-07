A qué hora juega EN VIVO HOY Millonarios vs América de Cali, por la Liga BetPlay 2025-II

En el estadio Nemesio Camacho El Campin se verán las caras, esta noche Millonarios y América de Cali por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos están en la zona baja de la clasificación, por lo que lucharán por lograr una victoria que los acerque al grupo de los ocho.

Los 'embajadores' vienen de perder 2-0 frente a Atlético Nacional en condición de visitante. Resultado que los dejó en la posición 16 con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.

Por su parte, el cuadro 'escarlata' viene de lograr un buen triunfo 1-2 contra Junior por la llave de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Sin embargo, en liga su presente no es muy bueno, pues ocupa el puesto 14 con 14 puntos a seis puntos del último clasificado a los cuadrangulares momentáneamente, el Deportivo Cali.



Convocados de Millonarios para el partido contra América

El técnico Hernán Torres llamó a 20 jugadores para el encuentro:



Porteros: Diego Novoa, Iván Arboleda.

Defensas: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz.

Volantes: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio, Stiven Vega, Álex Castro.

Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales, Jorge Hurtado.

⚽🔥 ¡Vamos Millonarios querido! Ⓜ️💪



▶️ Estos los 20 jugadores convocados por nuestro Director Técnico Hernán Torres para el partido frente al América.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/ivqsXUXaqZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 6, 2025

Convocados de América de Cali para el partido contra Millonarios

El entrenador David González, quien vuelve al estadio El Campín luego de su caótica salida del cuadro azul, convocó a los siguientes futbolistas:

Arqueros: Joel Graterol, Santiago Silva.

Defensas: Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Jean Pestaña, Ómar Bertel, Yerson Candelo.

Volantes: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa, Luis Paz.

Delanteros: Cristian Barrios, Luis Ramos, Dylan Borrero, Jhon Murillo, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés, Tilman Palacios.

📋 Los convocados por el profe David González para enfrentar mañana a Millonarios en El Campín. 🇦🇹



🔗 Conoce las novedades en: https://t.co/TnbslkaCh1 pic.twitter.com/92V79nAt43 — América de Cali (@AmericadeCali) October 7, 2025

A qué hora juega HOY Millonarios vs América de Cali por Liga BetPlay 2025-II

El clásico entre los dos equipos se jugará a partir de las 7:30 de la noche, y podrá verse por el canal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y otros hechos del juego en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.