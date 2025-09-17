Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero en Racing; "falta un jugador como él"

Luego de la victoria 0-1 de Racing en su visita a Vélez, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el técnico Gustavo Costas recordó con nostalgia al volante colombiano.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 17 de sept, 2025
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate
Foto: AFP

