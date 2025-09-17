Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero en Racing; "falta un jugador como él"

Racing tomó ventaja este martes en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a un gol de Adrián 'Maravilla' Martínez a los 53 minutos. Sin embargo, el entrenador de la 'Academia', Gustavo Costas, fue autocrítico tras el partido y habló de lo que le falta a su equipo.

Para el DT, Racing carece de un volante como el colombiano Juan Fernando Quintero. "Sí, nos falta (un jugador más creativo). Falta un jugador como Juanfer. Almendra te da juego, pero es distinto. Estábamos acostumbrados a otra clase de juego que hacíamos, que era más intenso, más dinámico. Capaz hoy tenemos jugadores distintos y nos tenemos que ir acostumbrando; uno se tiene que adaptar a los jugadores que tenés."

Costas valoraba mucho el aporte del colombiano, como lo hizo saber tras un excelente partido de Juanfer con Racing frente a Corinthians. "No es un jugador que quiero que corra, para eso tengo a Maravilla o a Salas. Él te da eso algo distinto”, afirmó.

Durante su paso por la Academia, Quintero disputó cerca de 54 partidos entre liga y torneos internacionales, sumando 13 goles y 11 asistencias. En la Liga Profesional 2024 jugó 27 encuentros —17 como titular—, aportando 5 goles en 2.549 minutos de acción. Su influencia fue mayor en la Copa Sudamericana, donde participó en 10 partidos, convirtió 3 goles y fue determinante en la semifinal frente a Corinthians, contribuyendo a que Racing levantara el trofeo.

Más allá de los números, Quintero era el cerebro del equipo. Su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para pausar o acelerar el ritmo lo convirtieron en el socio ideal de los delanteros. Para Costas, su ausencia dejó un vacío que ningún otro mediocampista ha podido llenar.

Hoy Racing intenta reconstruir su identidad de juego sin su conductor, pero la nostalgia persiste. En un fútbol argentino que exige intensidad y creatividad, la falta de un jugador capaz de marcar la diferencia en el último pase se siente cada fin de semana. Para el técnico de Racing, recuperar ese perfil creativo será clave si el club quiere volver a pelear por títulos.

El legado de Quintero en Avellaneda quedó grabado en los libros y en la memoria de los hinchas. No solo fue un jugador de talento; fue el símbolo de un Racing que supo soñar y ganar con fútbol de calidad. Por ahora, el colombiano está concentrado en su club, River Plate, con el que jugará esta noche frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.