Luis Díaz, celebre: así fue el primer gol de Bayern Múnich contra Chelsea, en Champions

Mala suerte para Chelsea. Este miércoles 17 de septiembre, visitó al Bayern Múnich, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League, y se fue abajo en el marcador por un autogol. Cabe recordar que el delantero colombiano, Luis Díaz, fue titular en el equipo alemán, confirmando que es uno de los inamovibles en el equipo.

Todo empezó con un balón a tierra a favor del local. En ese momento, Joshua Kimmich abrió para Michael Olise, quien encaró, se quitó la marca y envió un centro a ras de piso, de los que son considerados como un buscapiés. Fue así como, en su afán por despejar, Trevoh Chalobah marcó en propia puerta el 1-0 parcial.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra uno de sus goles con Bayern Múnich Getty Images

Celebración de Luis Díaz, tras autogol de Trevoh Chalobah, en Bayern Múnich vs. Chelsea

