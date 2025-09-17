Síguenos en::
Luis Díaz, celebre: así fue el primer gol de Bayern Múnich contra Chelsea, en Champions

Luis Díaz, celebre: así fue el primer gol de Bayern Múnich contra Chelsea, en Champions

Cuando iban 20 minutos de partido, en el Allianz Arena, la defensa 'blue' cometió un grave error que significó la apertura del marcador y la alegría de Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol del Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League
Getty Images

