JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Harry Kane puso a festejar a Luis Díaz en Champions: gol de Bayern Múnich contra Chelsea

Harry Kane puso a festejar a Luis Díaz en Champions: gol de Bayern Múnich contra Chelsea

En un 'abrir y cerrar de ojos', el equipo alemán no solo abrió el marcador, sino que amplió la ventaja y el delantero colombiano, Luis Díaz, no ocultó su alegría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League
