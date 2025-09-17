Harry Kane puso a festejar a Luis Díaz en Champions: gol de Bayern Múnich contra Chelsea

Luis Díaz debutó en Champions League con la camiseta de Bayern Múnich. Este miércoles 17 de septiembre, recibió la confianza del director técnico, Vincent Kompany, y estuvo desde el arranque en el partido contra Chelsea, en el Allianz Arena, por la fecha 1 de la fase de liga. Allí, celebró por duplicado en el primer tiempo, pues el club alemán marcó en dos ocasiones.

El primer tanto fue en propia puerta de Trevoh Chalobah, mientras que Harry Kane infló las redes para el 2-0 parcial. Dicha anotación llegó luego de que el atacante inglés se hiciera cargo de un penalti y definiera a la perfección. De hecho, la ejecución fue de tan alto nivel que el guardameta, Robert Sánchez, se estiró al palo equivocado.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol del Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League Getty Images

Gol de Harry Kane, con Bayern Múnich vs. Chelsea, por Champions League

¡¡NO FALLA!! Harry Kane la puso contra un palo y anotó el 2-0 de Bayern Múnich ante Chelsea.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q8QF16wzMA — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025