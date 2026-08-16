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Gol Caracol  / Camilo Vargas y un récord que no para; llegó a 18 penaltis atajados en el aniversario 110 de Atlas

Camilo Vargas y un récord que no para; llegó a 18 penaltis atajados en el aniversario 110 de Atlas

El guardameta de la Selección Colombia, Camilo Vargas, la sigue rompiendo en el fútbol mexicano, esta vez cómo salvador y en pleno cumpleaños del conjunto rojinegro.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas.
Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas.
AFP

El mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

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En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, Vargas fue el héroe de los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron en aniversario 110 de la fundación del equipo con goles del argentino Manuel Capasso y del portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

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Atlas comenzó con líneas adelantadas en su estadio en Guadalajara, occidente mexicano, y en el segundo minuto de juego tomó ventaja con un gol de cabeza de Capasso, a pase de Arturo González.

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Tigres mejoró, metió presión y en el 22 empató con un remate de derecha desde fuera del área de Brunetta, tras un error de la defensa. Los de Monterrey tuvieron el balón la mayor parte del segundo tiempo, sobre todo después del minuto 69, cuando el Atlas se quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Juan Sánchez Purata.

En el 71, Vargas salvó a los tapatíos al detener un disparo de Brunetta, lo cual inspiró a los Rojinegros, que en el 81 tomaron ventaja con un gol de Esteves. Disparó desde atrás y se benefició de un error del guardameta argentino Nahuel Guzmán, el 2-1.

Camilo Vargas, colombiano del Atlas.
Camilo Vargas, colombiano del Atlas.
Getty Images.

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Es así, como casi de inmediato, en el 85, Vargas confirmó su gran noche al detenerle un penalti a Brunetta. Después de eso, los visitantes acosaron al Atlas en busca del empate. Vargas volvió a aparecer para detener un remate más de Brunetta y salvar dos veces más a su equipo.

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Atlas pasó al segundo lugar con nueve puntos, misma cantidad del líder Monterrey, en tanto que Tigres es antepenúltimo de la clasificación con un empate, tres derrotas y un punto.

Así las cosas, él es el arquero extranjero con más penaltis atajados en la Liga MX, ya tenía el récord con 17, pero ahora lo amplió a 18.

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Camilo Vargas, colombiano del Atlas.
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Vea el penalti que atajó Camilo Vargas en Atlas vs. Tigres UANL, en la Liga MX

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