Luto en el deporte; joven promesa del béisbol falleció en Cali por el terremoto

El terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia el pasado 10 de agosto sigue dejando lamentable noticias luego de las labores de rescate bajo los escombros. En las últimas horas se confirmó que un deportistas fue hallado en una de las edificaciones que colapsó.

Se trata de Juan José Vivas González, promesa del béisbol de apenas 16 años, quien no sobrevivió al sismo y fue hallado sin vida, junto a sus abuelos, en los restos del edificio Vanessa, en Cali, Valle del Cauca. La noticia fue confirmada por el Ministerio del Deportes e Indervalle.

"Desde el Ministerio del Deporte, y en nombre de la ministra Juliana Gutiérrez, expresamos nuestra solidaridad a la familia de JUAN JOSÉ VIVAS GONZÁLEZ, a sus compañeros y a la comunidad deportiva del Valle del Cauca. Enviamos un abrazo de condolencias en este momento de dolor. Su ejemplo y dedicación al deporte vivirán siempre en quienes lo conocieron. Q.E.P.D.", se lee en el comunicado.

Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, compañeros y a toda la comunidad deportiva del Valle del Cauca.



Colombia, un solo corazón. pic.twitter.com/Hl931Gnyzs — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 15, 2026

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"Desde Indervalle lamentamos el sensible fallecimiento del beisbolista Juan José Vivas, atleta de 16 años víctima del terremoto en nuestro país. Siempre te recordaremos por ese amor al deporte, y nos unimos a las oraciones para su familia. ¡Vuela alto! Hoy despedimos a un campeón de la vida, ‘Juanjo’ gracias inundar el béisbol de nuestro país con tu talento, disciplina y entrega. Es difícil verte partir a tan corta edad, nos unimos a las condolencias para su familia, amigos, entrenadores y compañeros del club Salas Baseball Academy", manifestó el entre rector del deporte del departamento del Valle del Cauca.



Desde Indervalle lamentamos el sensible fallecimiento del beisbolista Juan José Vivas, atleta de 16 años víctima del terremoto en nuestro país. 🙏🏾🤍

Siempre te recordaremos por ese amor al deporte, y nos unimos a las oraciones para su familia.



¡Vuela alto! pic.twitter.com/6dhro7q58B — Indervalle (@Indervalle) August 14, 2026

Ahora bien, según el portal venezolano 'Notifalcón', Vivas se encontraba en nuestro país para seguir en preparándose para convertirse en béisbolista profesional. "Era el mayor de dos hermanos y vivía con sus padres en Florida. Desde finales de 2025, permanecía en Cali para continuar su preparación física y formación como beisbolista en una academia de la ciudad. Uno de los sueños del joven era firmar con un equipo de las Grandes Ligas y convertirse en un pelotero profesional. Sus abuelos, Juan de Dios Vivas y Yelitza González, habían viajado y permanecían con él para acompañarlo y cuidarlo durante su estadía en Colombia", dijo el citado medio.