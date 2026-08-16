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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de la Selección Colombia ya presentó exámenes médicos en la Juventus; hay video

Jugador de la Selección Colombia ya presentó exámenes médicos en la Juventus; hay video

Este domingo, la Juventus compartió en sus redes sociales una parte del proceso que realizó un titular de la Selección Colombia para posteriormente firmar su contrato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Selección Colombia Mundial 2026
Selección Colombia Mundial 2026
AFP

El mercado de fichajes sigue dando sorpresivas noticias en Europa, y esta vez todo tiene que ver con un titular indiscutido de la Selección Colombia y que viene de ser una de las piezas sólidas en el Mundial 2026. Se trata nada más y nada menos que de Jhon Lucumí, defensor central del Bolonia de Italia, quien este domingo presentó exámenes médicos en la Juventus de la Serie A.

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La noticia fue confirmada por la misma cuenta oficial de la Vecchia Signora, en la cual se observa al zaguero vallecaucano llegar al club en un vehículo, conocer las instalaciones y ponerse de una vez las pantalonetas y camiseta para iniciar los estudios con todo el cuerpo médico del club de Turín.

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Después de varios días donde los rumores saltaban sobre su posible transferencia desde el Bolonia, club donde supo brillar y destacar, entrando incluso en la historia, marcando el primer gol de este club en la UEFA Champions League, la llegada del colombiano ya es una realidad y en pocas horas sería anunciado como nuevo jugador de una de las escuadras más grandes del fútbol italiano e incluso del viejo continente.

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De esta manera, Lucumí se uniría al colombiano Juan David Cabal, quien hace parte de la Juventus desde el 2024, pero que no ha podido marcar mayor diferencia debido a las lesiones que ha sufrido. Ahora bien, si nos remontamos a la historia, Jhon se convierte apenas en el tercer jugador cafetero que se pone la camiseta bianconeri, puesto que el primero y el más importante fue Juan Guillermo Cuadrado, quien jugó en la Juventus desde el 2015 hasta el 2023, marcando 26 goles y dando 59 asistencias en 314 partidos, y consiguiendo 11 títulos.

Los números de Jhon Lucumí

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Lucumí suma 342 partidos como profesional, con 5 goles y 6 asistencias, de acuerdo con los registros de su trayectoria. El defensor colombiano ha construido la mayor parte de su carrera en Europa, con 152 apariciones con Bologna y 137 con KRC Genk. Además, registra 53 encuentros con Deportivo Cali, club en el que comenzó su carrera profesional. En total, acumula 28.551 minutos, una cifra que refleja su continuidad a lo largo de sus diferentes etapas.

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