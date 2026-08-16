Jugador de la Selección Colombia ya presentó exámenes médicos en la Juventus; hay video

El mercado de fichajes sigue dando sorpresivas noticias en Europa, y esta vez todo tiene que ver con un titular indiscutido de la Selección Colombia y que viene de ser una de las piezas sólidas en el Mundial 2026. Se trata nada más y nada menos que de Jhon Lucumí, defensor central del Bolonia de Italia, quien este domingo presentó exámenes médicos en la Juventus de la Serie A.

La noticia fue confirmada por la misma cuenta oficial de la Vecchia Signora, en la cual se observa al zaguero vallecaucano llegar al club en un vehículo, conocer las instalaciones y ponerse de una vez las pantalonetas y camiseta para iniciar los estudios con todo el cuerpo médico del club de Turín.

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Después de varios días donde los rumores saltaban sobre su posible transferencia desde el Bolonia, club donde supo brillar y destacar, entrando incluso en la historia, marcando el primer gol de este club en la UEFA Champions League, la llegada del colombiano ya es una realidad y en pocas horas sería anunciado como nuevo jugador de una de las escuadras más grandes del fútbol italiano e incluso del viejo continente.

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De esta manera, Lucumí se uniría al colombiano Juan David Cabal, quien hace parte de la Juventus desde el 2024, pero que no ha podido marcar mayor diferencia debido a las lesiones que ha sufrido. Ahora bien, si nos remontamos a la historia, Jhon se convierte apenas en el tercer jugador cafetero que se pone la camiseta bianconeri, puesto que el primero y el más importante fue Juan Guillermo Cuadrado, quien jugó en la Juventus desde el 2015 hasta el 2023, marcando 26 goles y dando 59 asistencias en 314 partidos, y consiguiendo 11 títulos.

Los números de Jhon Lucumí

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Lucumí suma 342 partidos como profesional, con 5 goles y 6 asistencias, de acuerdo con los registros de su trayectoria. El defensor colombiano ha construido la mayor parte de su carrera en Europa, con 152 apariciones con Bologna y 137 con KRC Genk. Además, registra 53 encuentros con Deportivo Cali, club en el que comenzó su carrera profesional. En total, acumula 28.551 minutos, una cifra que refleja su continuidad a lo largo de sus diferentes etapas.

