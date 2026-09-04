Dávinson Sánchez, envuelto en polémica acción en la Superliga de Turquía; "qué vergüenza"

En el inicio de la fecha 4 de la Superliga de Turquía, Galatasaray sacó adelante un duro reto contra Istanbul BB. Dicho partido se disputó en el estadio Basaksehir Fatih Terim, donde el defensa colombiano, Dávinson Sánchez, fue protagonista de un par de acciones que dieron de qué hablar.

El marcador final quedó 2-3 a favor de Galatasaray; sin embargo, una de las anotaciones del rival fue obra de 'Dao', en propia puerta. De igual manera, en una jugada donde fue a marcar a Eldor Shomurodov, cayó al suelo y el árbitro sancionó falta en ataque, lo que indignó a más de uno.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray. Foto: AFP

"Los árbitros le pitan falta al jugador del Galatasaray sin importar cómo se tire al suelo. Qué vergüenza", fue uno de los mensajes que se leyó en redes sociales por esa situación. Y es que argumentan que ni siquiera tocaron a Dávinson Sánchez y que se botó, simulando la infracción.

Hakemler galatasaray’lı oyuncu ne şekilde kendini yere atarsa atsın faul veriyor. Yazıklar olsun. #İBFKvGS pic.twitter.com/jXIWwsQtsr — Aslı Tanya Kavuşturan (@aslitanya) September 4, 2026