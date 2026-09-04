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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez, envuelto en polémica acción en la Superliga de Turquía; "qué vergüenza"

Dávinson Sánchez, envuelto en polémica acción en la Superliga de Turquía; "qué vergüenza"

Todo ocurrió en medio del partido entre Galatasaray e Istanbul BB, donde el defensa colombiano, Dávinson Sánchez, protagonizó un hecho que no gustó a algunos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el partido de Galatasaray contra Istanbul BB
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el partido de Galatasaray contra Istanbul BB
Getty Images

En el inicio de la fecha 4 de la Superliga de Turquía, Galatasaray sacó adelante un duro reto contra Istanbul BB. Dicho partido se disputó en el estadio Basaksehir Fatih Terim, donde el defensa colombiano, Dávinson Sánchez, fue protagonista de un par de acciones que dieron de qué hablar.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el partido de Galatasaray contra Manchester City, por Champions League
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Dávinson Sánchez y un fatal error en defensa con Galatasaray; terminó en gol del rival

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El marcador final quedó 2-3 a favor de Galatasaray; sin embargo, una de las anotaciones del rival fue obra de 'Dao', en propia puerta. De igual manera, en una jugada donde fue a marcar a Eldor Shomurodov, cayó al suelo y el árbitro sancionó falta en ataque, lo que indignó a más de uno.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: AFP

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"Los árbitros le pitan falta al jugador del Galatasaray sin importar cómo se tire al suelo. Qué vergüenza", fue uno de los mensajes que se leyó en redes sociales por esa situación. Y es que argumentan que ni siquiera tocaron a Dávinson Sánchez y que se botó, simulando la infracción.

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