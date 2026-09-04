Nelson Deossa, clave en gol de Betis contra Real Madrid; lo abrazaron y felicitaron

Nelson Deossa, poco a poco, se gana su lugar en Real Betis. A pesar de que no la ha tenido fácil, ha sabido esperar, trabajar y aprovechar cuanta oportunidad recibe. Prueba de ello fue lo ocurrido este viernes 4 de septiembre en el marco del partido contra Real Madrid, por La Liga de España, en el estadio La Cartuja.

Empezó en el banco de suplentes, ingresó al minuto 68 por Facundo Bernal y, al 81', dijo presente para que su equipo inflara las redes. Ganó por los aires, conectó de cabeza, exigió a Thibaut Courtois, quien 'voló' y dejó el rebote, siendo capturado por Troy Parrott, que remató con el arco solo e infló las redes para el 1-0.

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid AFP

Vea el gol de Troy Parrott con Betis vs Real Madrid en La Liga

¡OLFATO GOLEADOR TOTAL! ¡El irlandés Troy Parrott capturó el rebote que dio Courtois y marcó el 1-0 de Betis sobre REAL MADRID en La Cartuja!



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