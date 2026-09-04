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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa, clave en gol de Betis contra Real Madrid; lo abrazaron y felicitaron

Nelson Deossa, clave en gol de Betis contra Real Madrid; lo abrazaron y felicitaron

Desde que entró a la cancha, el mediocampista colombiano, Nelson Deossa, le cambió la cara a su equipo hasta el punto de que participó en la anotación de Parrott.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, fue clave contra Real Madrid
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, fue clave contra Real Madrid
Getty Images

Nelson Deossa, poco a poco, se gana su lugar en Real Betis. A pesar de que no la ha tenido fácil, ha sabido esperar, trabajar y aprovechar cuanta oportunidad recibe. Prueba de ello fue lo ocurrido este viernes 4 de septiembre en el marco del partido contra Real Madrid, por La Liga de España, en el estadio La Cartuja.

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en el Betis.
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Empezó en el banco de suplentes, ingresó al minuto 68 por Facundo Bernal y, al 81', dijo presente para que su equipo inflara las redes. Ganó por los aires, conectó de cabeza, exigió a Thibaut Courtois, quien 'voló' y dejó el rebote, siendo capturado por Troy Parrott, que remató con el arco solo e infló las redes para el 1-0.

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
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