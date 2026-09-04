"Millonarios es un hermoso club, pero muchas cosas se manejan mal; son antifutbolísticas"

Una de las noticias que llamó la atención esta semana en el fútbol colombiano fue la salida de Fabián Bustos del banco técnico de Millonarios. La junta directiva del club azul tomó esta determinación a horas del clásico contra Santa Fe, pese a que el equipo mostraba resultados en cancha y estando instalado en el grupo de los ochos mejores de la Liga BetPlay II-2026.

Precisamente, el timonel argentino fue uno de los invitados este viernes al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí contó cómo se dio todo el tema de su despido. Bustos Barbero indicó a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, que Millonarios es un "hermoso club, pero muchas cosas se manejan mal"; que es un equipo donde pesa más lo administrativo que lo deportivo.

Acá las declaraciones de Fabián Bustos:

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- ¿Cómo se encuentra en lo animíco tras la decisión de Millonarios?



"Cada vez mejor, pero con los sentimientos raros de las situaciones que pasan, cuando las cosas no salen, más allá del juego, había muchas cosas para seguir creciendo, pero no queda otra que mirar siempre para delante, tener autocrítica".

Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios. Millonarios Oficial

- ¿Dónde cree usted que estuvo el cortocircuito para que se tomara esta determinación?

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"No la entiendo, obviamente sí sé que no estábamos jugando del todo bien, pero estábamos consiguiendo los resultados. Millonarios no puede estar otro semestre más sin estar entre los ocho y había que estar sí o sí en los primeros lugares para darle tranquilidad. Obviamente, la autocrítica tenemos, cosas por mejorar, pero las cosas se estaban haciendo bien; había cosas que estaban bien, íbamos por buen camino, más allá del juego", dijo en primera instancia.

Y agregó: "No encuentro situación, yo encuentro a lo mejor el gusto, a lo mejor de un dueño de querer cambiar, o a lo mejor que no se le vaya un entrenador que estaba cerca de llegar, del cual no tiene la culpa para nada Alberto (Gamero), que es un gran profesional. Si hubiéramos perdido el clásico me hubiese tocado, era más fácil que me hubiesen sacado, pero no encuentro una razón lógica, pero así es la vida".

- ¿Los directivos de Millonarios se comunican con usted?

"Los acontecimientos fueron así, entrenamos en la mañana, después íbamos al hotel a almorzar, el plantel llega al mediodía, y en unos minutos después Ariel (Michaloutsos) tiene una llamada y me comunica a mí que Gustavo (Serpa) había dicho que no dirigía el partido de mañana (el clásico frente a Santa Fe) e inmediatamente fue un balde de agua fría para todos. Yo le dije a Ariel: 'estoy aquí con los jugadores, decime bien', y a las 4-5 de la tarde llegó el presidente Enrique (Camacho) y dio la cara, diciendo que era un cambio, algo inexplicable totalmente. Y luego, al otro día, el día del partido recibo una llamada de Gustavo disculpándose con la forma, por el proceder. Para mí se maneja muy mal, como se manejan muchas cosas en la institución, es un hermoso club y tiene una gran hinchada, pero las decisiones son antifutbolísticas. Yo tengo muchos años de fútbol, conocemos el camino y nunca me ha pasado una situación de estas; el mayor error que tiene es que muchas decisiones no se manejan como un club de fútbol, sino como una empresa".

Millonarios en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Millonarios