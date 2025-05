Histórico de Selección Colombia fue espectador de lujo en la hazaña de Inter sobre Barcelona

El emblemático partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, dondeInter logró acceder a la final tras eliminar al Barcelona , tuvo un espectador de lujo. Se trata del colombianoIván Ramiro Córdoba , que estuvo acompañado de Julio Cesar y Wesley Sneijder.

Los tres jugadores lograron levantar la 'orejona' con el club italiano en el año 2009, dejando una huella imborrable en el club. Ahora viven los partidos, desde otra perspectiva.

Por medio de sus redes sociales, el ex jugador de la Selección Colombia compartió una fotografía donde se le ve junto a sus amigos felices, tras la clasificación de Inter de Milán a la final de la Champions League. Junto a la publicación, escribió: "Champions..."

Cabe recordar que Córdoba tuvo un paso excepcional en el cuadro 'nerazzurri', pues desde su llegada a mediados del año 2000, se ganó numerosos elogios dentro del campo, además de levantar títulos como: cinco ligas de Italia, cuatro copas de Italia, cuatro supercopas, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Los aficionados del Inter recuerdan al 'cafetero' con mucho cariño, y así se lo manifestaron en los comentarios de la publicación, donde a más de uno se le hizo muy grato volverlo a ver en el mítico Giuseppe Meazza.

Declaraciones del técnico Simone Inzaghi, tras la victoria del Inter

"Felicitar al Barcelona porque es un equipo verdaderamente fuerte. Hemos tenido que ser un gran Inter y hemos hecho unos partidos monstruosos. Estoy orgulloso de ser entrenador de mis jugadores. Los suplentes han mantenido el nivel y ahora todos se lo tienen que disfrutar delante de su gente y en este estadio maravilloso".

"He celebrado tanto que me he mareado, menos mal que había hielo... Es increíble, de verdad. No sé qué decir. No pensaba poder repetir algo parecido a lo de 2023 y esta noche ha pasado lo increíble. Creo que esto, el marcar goles decisivos, es parte de mi carrera. Siempre he sido el último en rendirme y el primero a creer. Es un premio a la fe. No me lo creía con el empate. Le he dicho a Thuram: 'tranquilo que pasamos'. He entrado y parecía que había estado jugando porque no hemos parado quietos en el banquillo", concluyó.