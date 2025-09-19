Síguenos en::
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos en el medio de una polémica entre Benfica y Palmeiras: hay comunicado oficial

Richard Ríos en el medio de una polémica entre Benfica y Palmeiras: hay comunicado oficial

Justo después de la derrota por Champions League, contra Qarabag, y donde Richard Ríos fue uno de los señalados, se presenta esta incómoda situación.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Champions League
Getty Images

