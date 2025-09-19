Richard Ríos en el medio de una polémica entre Benfica y Palmeiras: hay comunicado oficial

El Benfica aseguró este viernes 19 de septiembre que está cumpliendo con los pagos al club brasileño Palmeiras por el internacional colombiano, Richard Ríos, que fue el fichaje más caro de este verano en Portugal, por 27 millones de euros.

El club lisboeta explicó en un comunicado que "no tiene ninguna situación de incumplimiento ante el Palmeiras" y que los pagos se están realizando con base a lo acordado en el contrato, en respuesta a lo afirmado por algunos medios deportivos, que escribieron que se habría producido un atraso en los pagos.

"La primera prestación de la transferencia del jugador Richard Ríos ya está pagada y la segunda prestación será pagada en los límites previstos por el contrato sin implicaciones para el Benfica SAD y conforme lo acordado con el Palmeiras", precisaron las 'águilas'.

Ríos es centrocampista y firmó un contrato que le une al Benfica hasta junio de 2030.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica por Champions League Getty Images

Publicidad

La cláusula de rescisión pactada asciende a los 100 millones de euros y el club encarnado pagará 419.000 euros por los derechos de formación que tendrá que abonar al Flamengo, club en el que comenzó su carrera deportiva el jugador cafetero.

Ríos jugará a partir de esta sexta jornada de la Liga de Portugal bajo las órdenes del técnico luso José Mourinho, que fue presentado este jueves como nuevo entrenador del Benfica.