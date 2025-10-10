Impresionados con Luis Díaz en la Bundesliga, arrasando en redes sociales

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El extremo guajiro, de 28 años, no solo brilla con la camiseta del Bayern Múnich, sino que también se ha ganado la admiración del público alemán y de los medios europeos. Mientras se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos —donde el combinado nacional se enfrentará este sábado 11 de octubre a México en el AT&T Stadium de Texas—, el nombre del colombiano sigue sonando con fuerza en Alemania.

Desde su llegada al conjunto bávaro, el atacante ha respondido a las expectativas que generó su fichaje, una operación cercana a los 70 millones de euros, cifra que lo convirtió en uno de los traspasos más costosos en la historia del club. Con su velocidad, talento y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, Díaz se ha consolidado como un jugador fundamental en el esquema del técnico Vincent Kompany, aportando desequilibrio y gol por el costado izquierdo.

Elogios de la Bundesliga para ‘Lucho’

El gran momento del colombiano no ha pasado desapercibido. A través de sus redes sociales, la Bundesliga publicó un video destacando las mejores jugadas de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich, acompañado de una frase que rápidamente se volvió viral:

“Eso es simplemente magia”. La publicación generó cientos de reacciones de los aficionados, tanto en Alemania como en Latinoamérica, que celebraron el reconocimiento al talento del guajiro. Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como:



“Cómo están queriendo a Lucho en Alemania ❤️, muy mal jugado por el Liverpool”.

“Lucho encontró su lugar ❤️, aquí lo aman y él brilla aún más”.

“En Alemania no están acostumbrados a este tipo de jugadores. No es que la defensa sea mala, pero es raro ver a alguien que encare con doble o triple marca. Lucho es magia”.

Números de Luis Díaz

Los números respaldan su gran presente. En la actual temporada, Luis Díaz ha disputado 10 partidos oficiales con el Bayern Múnich, sumando seis goles y cuatro asistencias en un total de 833 minutos en cancha. Su aporte ofensivo ha sido clave en la buena campaña del conjunto alemán, que lidera la tabla de la Bundesliga y avanza con paso firme en la Champions League.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Tras el receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich volverá a tener acción el sábado 18 de octubre, cuando reciba en el Allianz Arena al Borussia Dortmund, en el clásico del fútbol alemán correspondiente a la fecha 7 de la Bundesliga. El compromiso está programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana) y promete ser una nueva oportunidad para que Luis Díaz siga demostrando por qué es una de las sensaciones del campeonato germano.