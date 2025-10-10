Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, relacionado con equipo más grande de México; lo mandaron a 'volar'

James Rodríguez, relacionado con equipo más grande de México; lo mandaron a 'volar'

El volante zurdo de 34 años de edad está firme con la Selección Colombia mirando hacia el Mundial 2026, pero con incertidumbre sobre su futuro en el Club León.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, relacionado con el América de México, según prensa.jpg
James Rodríguez, con un pie afuera del León de México.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad