James Rodríguez, relacionado con equipo más grande de México; lo mandaron a 'volar'

James Rodríguez vive las 2 caras de la moneda como futbolista si se tiene en cuenta que es capitán y figura del combinado nacional y que al mismo tiempo no le salen las cosas de la mejor manera en la Liga MX.

El creativo se encuentra en Estados Unidos con la Selección Colombia afrontando los partidos amistosos contra México y Canadá, programados para los días sábado 11 y martes 14 de octubre, respectivamente.

En la escuadra ‘cafetera’ es rey y su puesto en la formación titular es indiscutible, mientras que en el Club León el panorama es distinto, ya que en el torno local la eliminación está cada vez está más cerca y su renovación de contrato parece lejana.

De hecho, medios ‘aztecas‘ han filtrado que Rodríguez se marchará a final de año, cuando se termine su contrato con la institución ‘esmeralda’. Es más, se asegura que ninguna de las partes ha mostrado interés el extender el vínculo.



Por ello, desde ya se empieza a especular con su posible destino y en ese sentido, Récord, uno de los diarios deportivos más importantes de México, lo relacionó con el América de ese país, equipo más poderoso más popular y conocido de ese territorio.

Así lo manifestó el medio en la antesala de la contienda de fogueo que sostendrán Colombia y México. Lo particular fue la forma en la que se puso a sonar el nombre del cucuteño.



¿Por qué relacionan a James Rodríguez con América de México?

El diario Récord título un particular artículo de la siguiente manera para darle introducción al tema: “¿Llega al América?”. Además, emitió una fotografía del mediocampista junto al escudo de las ‘Águilas’, como se denomina al elenco ‘americanista’.

Y agregó que su salida del León prácticamente es un hecho debido al nivel que se le ve en la actualidad: “El mediocampista cafetalero tuvo un gran inicio con los Esmeraldas, pero con el tiempo se fue diluyendo”.

Por ello, lanzó semejante anuncio, aunque lo curioso fue la justificación que tuvo el periódico para vincular a James con el cuadro de la capital mexicana, pues señaló que todo se debe a un deseo de periodistas colombianos de verlo con esa camiseta.

“¿Adiós? Medios colombianos quieren ver a James Rodríguez fuera de León y con América”, añadió el medio.

Lo cierto es que la publicación no pasó de ahí, dejando claro que es una información sin fundamento real y que nada tiene que ver con la actualidad.