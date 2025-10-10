Willer Ditta: "La Selección Colombia no mira por encima del hombro a nadie"

La Selección Colombia de mayores continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y este sábado afrontará una nueva prueba ante México, en partido amistoso que se disputará en el AT&T Stadium de Texas, a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana).

El compromiso será una oportunidad más para que Néstor Lorenzo observe alternativas y consolide su idea de juego. En la antesala del encuentro, varios jugadores hablaron con los medios de comunicación en zona mixta. Uno de ellos fue Willer Ditta, defensor central del Cruz Azul de México, quien compartió sus sensaciones antes del esperado duelo frente al conjunto ‘azteca’.

Willer Ditta, defensa central de la Selección Colombia, convocado a las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Ditta expresó su gratitud por la oportunidad de integrar la convocatoria y dejó claro que su objetivo es mantenerse en la lista con miras al Mundial. El exjugador del Junior de Barranquilla también se refirió al balón oficial del certamen orbital, el Trionda.

“Agradecido con Dios, con el cuerpo técnico, por esta linda oportunidad. Lastimosamente, me toca entrar por Yerry (Mina), que espero que se recupere pronto, y con ganas de venir a aportar y seguir creciendo como futbolista y también crecer como selección”, manifestó inicialmente el defensor.

Y añadió: “Es el sueño de todos quedarnos (en la lista definitiva), y que te tengan en cuenta es muy satisfactorio. Yo solo debo encargarme de hacer las cosas bien en el club y ser protagonista, y cuando venga, poner mi granito de arena en la Selección Colombia”.

En cuanto al esférico, Ditta comentó: “Ya tuvimos la oportunidad de entrenar con el balón, es bastante diferente en comparación con el que jugamos en la Liga MX, pero solamente es adaptación. Creo que con el tiempo que entrenemos con ella no va a haber diferencia”.

El zaguero también se refirió al compromiso ante México y destacó la mentalidad del grupo colombiano: “Esta es una selección que no mira por encima del hombro a nadie. Venimos con una meta clara de seguir corrigiendo o seguir creciendo como grupo (…) será un partido muy difícil. Tenemos que ir a buscar la victoria y hay que prepararnos de la mejor manera para seguir representando al país de muy buena forma”.

Las palabras de Willer Ditta reflejan el compromiso y la humildad que caracterizan a esta generación de futbolistas colombianos, quienes se preparan con ilusión para mantener el alto nivel mostrado en el proceso de Néstor Lorenzo y llegar en óptimas condiciones a la próxima cita mundialista.