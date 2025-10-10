Kylian Mbappé enciende las alarmas en Francia: "El dolor era bastante importante"

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, que salió en el minuto 82 de la victoria de este viernes contra Azerbaiyán (3-0) tras recibir un golpe en el tobillo derecho, sintió "un dolor bastante importante", explicó su seleccionador Didier Deschamps.

Mbappé acerca a Francia al Mundial, Alemania recupera las riendas de su destino

Un Kylian Mbappé imparable, autor de un gol 'maradoniano' para encarrilar el triunfo contra Azerbaiyán (3-0), dejó a Francia a las puertas del Mundial 2026, este viernes en una jornada de clasificación europea en la que Alemania goleó 4-0 a Luxemburgo para tomar las riendas de su destino.

Con tres triunfos en tres partidos, Francia ya tiene el pase al gran torneo al alcance de la mano: domina el grupo D con pleno de nueve puntos y afronta las tres jornadas que restan con un colchón de cinco sobre Ucrania, segunda gracias a su espectacular victoria 5-3 en Islandia.

En tres días Francia se desplazará a Reykjavik y, dependiendo del otro partido del grupo, una victoria podría asegurar ya el boleto al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De regreso al Parque de los Príncipes, Mbappé fue el gran protagonista. Justo antes del descanso aceleró, regateó a tres rivales, alcanzó el área y resolvió con un disparo raso al palo derecho (45+1').

Un golazo que alarga su racha en el arranque del curso 2025-2026: suma ya 14 en 10 partidos con el Real Madrid y tres tantos en tres partidos con Francia.

Mbappé continuó su exhibición con una asistencia a Adrien Rabiot, que marcó de cabeza (69'), antes de pedir el cambio por molestias.

"Tiene un tobillo sensible y recibió un golpe en el mismo lugar. Prefirió salir, el dolor era bastante importante", declaró el seleccionador francés Didier Deschamps sobre su estrella.

Entró en su lugar Florian Thauvin, que celebró su regreso a los Bleus seis años después con un gol en su primera intervención (84').

"Es increíble, como un sueño, muy emocionante porque toda mi familia estaba en el estadio. Es una lección de vida, muestra que cuando no se bajan los brazos y se continúa trabajando obtienes los frutos", dijo Thauvin, campeón mundial en 2018.