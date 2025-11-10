Hugo Rodallega y su frase por el gol de Harold Santiago Mosquera; "no sé si tiró un centro"

Independiente Santa Fe consiguió vencer en el último minuto al Deportivo Cali en el cierre de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-2. El equipo 'cardenal' logró una importante victoria que lo mantiene con chances de clasificar a los cuadrangulares del fútbol colombiano.

El gol de la victoria llegó en el tiempo de adición, gracias a una acción individual de Harold Santiago Mosquera, quien dejó atrás a un defensor cerca al tiro de esquina, y bañó con una vaselina al portero Alejandro Rodríguez, desatando la euforia en todos sus compañeros e hinchas santafereños.

Hugo Rodallega, goleador del equipo capitalino, ofreció declaraciones tras la victoria 1-0 de su equipo sobre el cuadro 'azucarero'. "Harold sacó una magia, no se si tiró un centro o vio el arquero afuera pero lo importante es que el balón pasó la línea y ganamos tres puntos", afirmó sobre Mosquera. 'Rodagol' fue protagonista del juego tras intentar una chilena, como la que logró frente a Junior la fecha anterior, sin embargo esta vez no le salió como pensaba, "Lo importante es hacer el gol, no sé si es de chilena o no, yo la intento porque me quedó el perfil, pero ya había intentado de cabeza, de remate, por ahí los defensas de ellos bloqueaban, hoy intentamos de todas las maneras y yo creo que llegó en la que menos lo esperábamos", detalló, subrayando la perseverancia del ataque 'cardenal' frente a una defensa organizada.

La victoria colocó a Santa Fe en una posición privilegiada, dependiendo de sí mismo para clasificar a los ocho. Actualmente, se ubica en la novena posición con 28 puntos y una diferencia de gol de +3, justo por debajo de Alianza, que es octavo con 29 puntos y la misma diferencia de gol, y América de Cali, séptimo con 29 puntos y +7.

Hugo Rodallega haciendo una chilena en el duelo entre Santa Fe y Junior, por Liga BetPlay. Foto: X de Santa Fe.

El fixture de la última jornada es decisivo, pues 'los leones' disputarán una verdadera final en El Campín contra un rival directo: Alianza FC. Una victoria contra el conjunto de Valledupar garantiza la clasificación de Santa Fe. Al sumar 31 puntos, superaría a su contrincante y a América de Cali (que juega contra Medellín), asegurando un puesto entre los ocho.

Un empate lo obligaría a esperar una derrota del conjunto 'escarlata' por una diferencia de goles considerablemente amplia, lo cual es un escenario de baja probabilidad. La derrota lo eliminaría automáticamente. Así, la anotación agónica de Mosquera no solo significó tres puntos, sino la posibilidad de jugarse el paso a los cuadrangulares en un duelo directo en casa.