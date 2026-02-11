Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez rompe el silencio: así es la presión por vestir la camiseta de la Selección Colombia

James Rodríguez rompe el silencio: así es la presión por vestir la camiseta de la Selección Colombia

Tras su llegada al Minnesota United, el ‘10’ colombiano reflexionó sobre la responsabilidad, las comparaciones y la exigencia que implica representar a todo un país con la camiseta amarilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
Getty Images

