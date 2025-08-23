Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán causa división tras su último partido con Fenerbahce: “está agotado mentalmente”

Jhon Durán causa división tras su último partido con Fenerbahce: “está agotado mentalmente”

El delantero colombiano disputó 67 minutos en la más reciente presentación del Fenerbahce, en la que aportó una asistencia durante el triunfo sobre Kocaelispor.

Jhon Durán con Fenerbahçe vs Feyenoord en Champions League
Jhon Durán con Fenerbahçe vs Feyenoord en Champions League
@Fenerbahce
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 23, 2025 07:49 p. m.