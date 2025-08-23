Jhon Durán causa división tras su último partido con Fenerbahce: “está agotado mentalmente”

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán continúa sumando minutos con el Fenerbahce en la Superliga Turca. Este sábado, por la tercera jornada del campeonato, el equipo de Estambul recibió la visita del Kocaelispor y se quedó con un triunfo sólido por 3-1, gracias a las anotaciones de Milan Skriniar, Archie Brown y Anderson Talisca, que ratificaron el buen momento del conjunto ‘canario’.

Durán fue titular y tuvo una de las opciones más claras de la primera parte. Sobre los 12 minutos, recibió un pase al área de espaldas al arco y, con un recurso técnico de gran calidad, intentó definir con un lujoso taco que sorprendió a la defensa rival y al arquero. Sin embargo, el balón pasó muy cerca del poste, privando al colombiano de marcar uno de los goles más vistosos de la jornada.

Ya en la segunda mitad, el atacante de la Selección Colombia volvió a ser protagonista. Al minuto 51, se movió con inteligencia para recibir el balón en la frontal del área y habilitar a Archie Brown, quien con un remate de pierna izquierda marcó el 2-1 parcial que encaminó la victoria del Fenerbahce. Durán completó 67 minutos en cancha, demostrando movilidad y capacidad para asociarse, aunque todavía se espera mayor efectividad en su rol de goleador.



¿Qué dicen de Jhon Durán en Turquía?

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Getty Images

Si bien sus condiciones técnicas no se discuten, la prensa turca ha sido crítica con el delantero colombiano. La actuación ante Kocaelispor dejó sensaciones encontradas: por un lado, su participación directa en la jugada del segundo gol fue valorada; por el otro, su temperamento y toma de decisiones en algunos pasajes del partido siguen generando dudas.

Publicidad

El periodista Serdar Ali Çelikler fue contundente al analizar su rendimiento: “A Jhon Durán le pitarán en dos semanas como máximo. Incluso hoy los pitidos aumentaron”, comentó en referencia a la presión de la afición.

🗣️Serdar Ali Çelikler:



“Jhon Duran en geç 2 haftaya ıslıklanacak. Bugün bile haaa huuular yükseldi." #FBvKS #FBvKOC pic.twitter.com/h41RZvkTAK — Ati Sports (@SportsAti) August 23, 2025

Sin embargo, hay otras voces que salen defensa del colombiano: "No sean tan duros con Jhon Durán en redes sociales, ¡es un jugador de 20 o 21 años! Ha cambiado de país en 2 años. Está pasando por un momento difícil. Está agotado mentalmente”.

🟡🔵🗣️ Ulaş Ulusoy (@ulusoyulas07): “Jhon Duran’a sosyal medyada çok yüklenmeyin, 20-21 yaşındaki bir oyuncu! 2 senede 3 ülke değiştirdi. Zor zamanlar geçiriyor. Mental yorgunluğu var.”



🎥🔴 CANLI ⏩️ TIKLA İZLE👇🏻

📺 https://t.co/4ptW0bYA4J pic.twitter.com/avvwxCIZNh — X Sports (@XSports_TV) August 23, 2025

Publicidad

De acuerdo con los registros de la aplicación 'Sofascore', Durán obtuvo una calificación de 7,6 puntos, una nota que refleja un desempeño positivo dentro de las estadísticas, aunque la percepción mediática y del público todavía no sea completamente favorable.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El próximo reto de Jhon Durán será en el plano internacional. El delantero colombiano volverá a tener acción con el Fenerbahce el miércoles 27 de agosto, cuando el equipo turco se enfrente al Benfica de Richard Ríos en el Estadio da Luz de Lisboa, por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

El compromiso se disputará desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será decisivo para definir el acceso a la fase de grupos del torneo más importante de Europa. Cabe recordar que, en el partido de ida disputado en Turquía, el marcador terminó igualado sin goles, por lo que la serie está completamente abierta.