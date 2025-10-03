León vs. Toluca, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

El campeón Toluca, inspirado tras ganar la Campeones Cup, visitará el próximo sábado al León del mundialista colombiano James Rodríguez, que estrena entrenador confiado en recuperarse de su crisis en el Apertura del fútbol mexicano.

Toluca, líder de la tabla de posiciones, fue de menos a más para vencer este miércoles al Galaxy de los Angeles por 3-2 y ahora, en la duodécima fecha del campeonato, buscará sacar provecho de los altibajos del León, undécimo de la tabla de posiciones.

Después de perder 0-1 con Cruz Azul el 23 de agosto, los 'Diablos' del entrenador argentino Antonio Mohamed suman cinco triunfos consecutivos en la liga, entre ellos una goleada por 6-2 al poderoso Monterrey, equipo del español Sergio Ramos.

Con 18 goles anotados y cinco recibidos en esos encuentros, el cuadro de Mohamed es el de mejor ataque con 31 goles, 21 más que León, poco beneficiado con el rendimiento de James, que sólo ha jugado cinco partidos como titular con un par de anotaciones.

La derrota del León, 2-0 en casa del Juárez en la pasada jornada, le costó el puesto al argentino Eduardo Berizzo, sustituido por Ignacio Ambriz, quien guió al equipo al título del Apertura 2020, y ahora espera sacarlo del bache, meterlo en cuartos de finales y a partir de ahí, mostrar su mejor fútbol.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

Una de las metas del estratega es sacar lo mejor de James Rodríguez, quien bajó su nivel después de que fue excluido del Mundial de clubes.

Toluca saldrá a hacer daño con la dupla del portugués Paulinho, sublíder de los goleadores, y el mexicano Alexis Vega, quienes pasan por un gran momento.

Toluca está obligado ganar para no poner en riesgo su liderato; con su misma cantidad de puntos está el Monterrey de Ramos, que el domingo visitará a los Xolos de Tijuana. Con una unidad menos, aparecen América, local ante el Santos Laguna el sábado; y Cruz Azul, visitante del Tigres UANL, ese mismo día.



Hora y dónde ver León vs. Toluca, por la Liga MX

Fecha: sábado 4 de octubre.

Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Nou Camp, en León de Aldama.

Transmisión: TV cerrada.