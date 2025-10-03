Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / León vs. Toluca, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

León vs. Toluca, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

Este sábado 4 de octubre, León y James Rodríguez recibirán a Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano. Acá todos los detalles del partido de la fecha 13.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
James Rodríguez, atento a posible salida de Eduardo Berizzo del Club León de México.jpg
James Rodríguez, en riesgo por posible salida de su DT.
Foto: Club León.

