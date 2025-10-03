Nuevo DT de León quiere consentir a James Rodríguez; "Va a jugar como lo hace en Selección Colombia"

El nuevo director técnico de León, Ignacio Ambriz, se refirió a su relación con el colombiano James Rodríguez, en medio de los rumores que apuntaban a que el estratega mexicano no estaba de acuerdo con la continuidad del mediocampista. En una entrevista para un medio mexicano, el estratega fue directo al desmentir esas versiones y explicó cómo piensa aprovechar las cualidades del número '10'.

“Se rumoró que yo no quería que lo renovaran, yo con él nunca hablé de su renovación, ni mucho menos”, afirmó el entrenador en 'Somos Fox', dejando claro que su prioridad es contar con James en su proyecto deportivo.

Ambriz, quien tendrá su debut en el banquillo de León este sábado 4 de octubre frente al Toluca por la Liga MX, detalló la conversación que sostuvo con el futbolista colombiano y le compartió cómo pretende encajarlo en su esquema. “Le dije, a mí lo que más me interesa es que tú estés cómodo, que te sientas bien, que en esa forma que a mí me gusta de jugar y que se lo ponía yo en la pizarra y le enseñé algunas imágenes de aquel León (2018-2021) y del Toluca (2021-2023) donde hicimos bastantes cosas bien”, comentó.

El técnico insistió en que lo primordial en su idea de juego es la tenencia de la pelota y que en ese contexto James será protagonista. “Para mí lo primordial es la posición de la pelota, en esa parte a mí me gusta en la posición que juegas en la Selección Colombia, ahí vas a jugar conmigo”, explicó, confirmando que el volante ofensivo actuará como lo hace en el combinado nacional, detrás del delantero y con libertad para generar juego.

Ignacio Ambriz, DT de León, junto a James Rodríguez. X de @clubleonfc

Ambriz también reveló que busca que James disfrute dentro de la cancha, algo que considera esencial para sacar lo mejor de su talento. “Hay ciertos mecanismos que nosotros intentamos realizar con mucha movilidad y que poco a poco te vas acomodar, yo siento que te va a gustar, ‘te vas a divertir’, le dije”.

En cuanto al estado anímico del jugador, el estratega se mostró satisfecho con lo que ha visto en sus primeros días de trabajo. “Lo veo tranquilo, hoy tuve una plática muy larga con él, hablamos un poco de la vida, pero lo veo contento, lo veo sonreír, lo veo a gusto”, aseguró.

Además, destacó el aporte inmediato del colombiano en los entrenamientos, particularmente en su sociedad con Rogelio Funes Mori. “En el entrenamiento, hicimos 20 minutos de fútbol, le puso dos balones a la cabeza de Rogelio Funes Mori y ambos fueron goles. Tengo que aprovechar la virtud que él tiene y de alguna u otra forma muchas veces tienes que armar un equipo que esté acorde a él”, concluyó.

Con estas palabras, Ignacio Ambriz dejó claro que James Rodríguez será pieza clave en su proyecto con León y que su idea de juego girará alrededor de las capacidades del colombiano.