James Rodríguez y los números que dejó en su paso por la Selección Colombia; partidos, goles y más

La estrella James Rodríguez anunció este martes su retiro de la Selección Colombia. El cucuteño da un paso al costado a los 35 años como una figura trascendental para el equipo nacional, al que con sus goles y asistencias llevó a las primeras planas de la élite futbolística. El '10' tuvo números más que extraordinarios en su periplo con la 'amarilla'.

Cuelga la casaca amarilla después de tres mundiales disputados. Tuvo una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis goles y lideró el mejor desempeño tricolor en una Copa del Mundo. Igualmente se adjudicó un premio Puskás.

"Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias", anunció el mediocampista ofensivo en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Rodríguez se despide como capitán y 10 de Colombia, tras unos últimos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó.



Tuvo casi siempre la particularidad de que en la selección brillaba independientemente de su actualidad en sus clubes. Fue el caso del subcampeonato en la Copa América 2024, en la que fue premiado como el mejor futbolista del torneo.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en su paso por la Selección Colombia?

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De acuerdo a las estadísticas de 'Sofascore', Rodríguez Rubio disputó un total de 131 partidos vestido de amarillo, azul y rojo, compromisos en los que anotó 31 goles y se reportó con 44 asistencias, despidiéndose como el segundo artillero histórico de Colombia, sólo siendo superado por Radamel Falcao García.

Además hay que indicar que de esos 131 juegos, trece duelos fueron en Mundiales, marcando en los mismos seis dianas y repartiendo cuatro asistencias. El exReal Madrid disputó las Copas del Mundo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. En datos generales tuvo un 83 por ciento de pases precisos y promedió por juego un 1.9 de tiros al arco.

Nadie disputó más partidos con el equipo nacional que él y el arquero David Ospina. Los dos estuvieron en las citas orbitales anteriormente citadas.

Los números de James Rodríguez en la Selección Colombia. Sofascore

Más números de la carrera de James Rodríguez con la Selección Colombia

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Por su parte, el estadístico Carlos Forero precisó en su cuenta en 'X' que el cucuteño logró en su paso por la 'tricolor' un total de 71 victorias, 32 empates y 28 derrotas, para un rendimiento del 62.3%. Siendo su partido del debut un 11 de octubre del 2011 frente a la Selección de Bolivia, y su último compromiso, el 7 de julio de este año.

Nùmeros Datos: JAMES DAVID RODRÌGUEZ RUBIO@FCFSeleccionCol (2011-2026)



Partidos 131

Minutos 9857

Goles 31

Asistencias 43



Victorias 71

Empates 32

Derrotas 28

Rendimiento 62.3%



Primer partido Octubre 11/2011 Bolivia 1 Colombia 2

Ùltimo juego Julio 7/2026 Suiza 0… pic.twitter.com/iGNJZDRbDg — carlos forero (@carlosforero11) September 15, 2026

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- Adiós gris -

El talentoso zurdo, que la década pasada deslumbró en el Real Madrid y el Bayern Múnich, impulsó a Colombia a lo más lejos que ha llegado en la máxima cita del fútbol.

Los 'cafeteros' alcanzaron por primera y única vez los cuartos de final mundialistas en 2014, donde cayeron con los anfitriones 2-1.

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James anotó en todos los partidos de ese torneo. Se alzó con la Bota de Oro y el premio al tanto más bonito, logros que le abrieron las puertas del Real Madrid.

Aunque su imagen divide opiniones en su país, muchos lo consideran el mejor futbolista colombiano de la historia por encima de Carlos "El Pibe" Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Willington Ortiz o Falcao.

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"Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré (...) siento que lo conseguí", dijo la estrella al borde del llanto.

Desde su partida en 2021 de la élite de Europa, el zurdo actuó sin consolidarse en otros clubes como Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano.

Rodríguez cierra su capítulo internacional días después de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín, el equipo más laureado de Colombia y su noveno club en seis años.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: AFP

Fichó con el 'verdolaga' tras abandonar en julio el Minnesota United de la MLS, adonde arribó en febrero como inesperada contratación estrella de ese equipo menor de la liga norteamericana.

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