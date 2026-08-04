"Creo que en Colombia deberían estar muy contentos con lo que hizo Néstor Lorenzo con la Selección"

La Selección Colombia fue tema nuevamente tras su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue eliminada en octavos de final por su similar de Suiza. Y todo porque el profesor José Néstor Pékerman, quien nos clasificó a las Copa del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, entregó algunos conceptos en 'Espn' este martes y posterior a la participación de nuestro país en el certamen orbital que dejó como campeón a España.

Lo primero que admitió el adiestrador argentino fue que siguió el recorrido del seleccionado colombiano, como quiera que estuvo como analista de 'Telemundo' y agregó que quizá le faltó un poco más para llegar más lejos en el pasado Mundial.

Sin embargo, Pékerman salió en defensa del proceso de Néstor Lorenzo, quien fue su asistente técnico y al que recientemente le renovaron el contrato por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

"Creo que en Colombia deberían estar muy contentos con todo lo que hizo Néstor (Lorenzo). Lamentablemente, cuando la selección no se clasificó a Qatar, cambiaron a tres entrenadores. Después de haber salido de una crisis tremenda de 16 años sin ir a un Mundial, lograron clasificar a dos mundiales consecutivos con nosotros, con el grupo en el que estaban Néstor y yo. Después es muy difícil perder esa continuidad. Cuando se falta a un Mundial, los procesos se cortan", destacó Pékerman de entrada, en una entrevista concedida a 'Espn'.



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El experimentado timonel argentino también habló de su salida de Colombia. "En mi caso, me fui porque me parecía que había que cambiar algunas cosas. Todos los países tienen que saber hacer esos cambios a tiempo. A veces no se trata solo de reaccionar al último resultado, sino de mirar la historia completa, hacer autocrítica y tener la capacidad de saber cuándo es el momento de dar un paso al costado".

Hay que recordar que José Néstor Pékerman dejó gratos recuerdos, en especial por haber llegado hasta los cuartos de final en Brasil 2014, con el equipo comandado por James Rodríguez y en el que también destacaron David Ospina, Mario Alberto Yepes, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y Teófilo Gutiérrez, entre otros.