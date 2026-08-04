Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Qué más se sabe de la lesión de David Ospina, tras la noticia entregada por el técnico del Atlante?

¿Qué más se sabe de la lesión de David Ospina, tras la noticia entregada por el técnico del Atlante?

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este martes entraron en detalles del tema de David Ospina, quien sufre dolencias en uno de sus codos y por eso estaría en duda su permanencia en Atlante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
David Ospina es nuevo jugador del Atlante de México.
David Ospina es nuevo jugador del Atlante de México.
Foto: AFP

En el fútbol mexicano las noticias que llegan no son buenas sobre el arquero David Ospina, quien firmó recientemente por Atlante, equipo que tomó la ficha de Mazatlán. Si bien fue anunciado entre bombos y platillos, el director técnico Miguel 'El Piojo' Herrera entregó información que encendió las alarmas e incluso puso en duda que terminara quedándose en el club. Horas más tardes, se dieron a conocer mayores detalles.

"Un cercano médicamente al tema de David me dice que el tema del codo fue muy grave, en el mes de enero de 2023 jugando para Al Nassr. Fueron 321 días sin jugar, fue una fractura de codo. Al parecer, de esa lesión no se recupera bien y cuando llegó a Nacional le hicieron sesiones de fisioterapia. En el año 2024, Ospina alternaba con 'Chipi-Chipi' Castillo y realmente fue titular en el 2025. Ese tema del codo fue delicado, por eso se tomaron algunas medidas adicionales acá en Medellín", contó el periodista Jhon Jaime Osorio desde la ciudad de Medellín, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México.
David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México.
Foto tomada del X de @Atlante
Néstor Lorenzo
Selección Colombia

"Creo que en Colombia deberían estar muy contentos con lo que hizo Néstor Lorenzo con la Selección"

Yerry Mina y Emiliano 'Dibu' Martínez en un partido entre la Selección Colombia y Argentina en Eliminatorias Sudamericanas
Colombianos en el exterior

Yerry Mina no ha olvidado lo ocurrido con Emiliano 'Dibu' Martínez; envió una advertencia

Marc-André ter Stegen, guardametas alemán
Gol Caracol

Marc André Ter Stegen ya tiene nuevo equipo, tras despedirse del Barcelona

Además de esto, también hablaron con el médico Héctor Fabio Cruz, quien aseguró que "una luxofractura de codo es grave en un arquero, un jugador que funciona con sus manos, con sus hombros, con sus codos, que vive teniendo el impacto del balón. En la posición (de Ospina) no se encuentra libre de caídas o de un nuevo trauma, de lastimar los ligamentos del codo. Se debe tener casi que una rehabilitación permanente".

"Es algo que es muy manejable. Se puede recuperar con una buena terapia, dentro de lo esperado y más cuando venía hablando con buen nivel", agregó Cruz.

Publicidad

De esta manera, con esos nuevos detalles, lo de Ospina podría ser tratado y su fichaje se podría mantener, eso sí, aguardando su respectiva recuperación. Ahora mismo, Atlante cuenta en el pórtico con Óscar Jiménez, de 37 años, con pasado reciente en León. El conjunto de Ciudad de México inició la Liga MX con una derrota 3-2 con Necaxa, un empate 1-1 con América y un triunfo 3-2 sobre Cruz Azul.

La Selección Colombia femenina celebra un gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Selección Colombia

Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Georgina Rodríguez; pareja de Cristiano Ronaldo
Gol Caracol

De Cristiano Ronaldo para Georgina Rodríguez, a días de su matrimonio; "es normal que te envidien"

Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gol Caracol

No para la polémica por la fallida propuesta de Gianni Infantino; legendario DT tampoco lo aprobó

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

David Ospina

Atlético Nacional

Al-Nassr

Liga MX

Publicidad

Publicidad

Publicidad