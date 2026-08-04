¿Qué más se sabe de la lesión de David Ospina, tras la noticia entregada por el técnico del Atlante?

En el fútbol mexicano las noticias que llegan no son buenas sobre el arquero David Ospina, quien firmó recientemente por Atlante, equipo que tomó la ficha de Mazatlán. Si bien fue anunciado entre bombos y platillos, el director técnico Miguel 'El Piojo' Herrera entregó información que encendió las alarmas e incluso puso en duda que terminara quedándose en el club. Horas más tardes, se dieron a conocer mayores detalles.

"Un cercano médicamente al tema de David me dice que el tema del codo fue muy grave, en el mes de enero de 2023 jugando para Al Nassr. Fueron 321 días sin jugar, fue una fractura de codo. Al parecer, de esa lesión no se recupera bien y cuando llegó a Nacional le hicieron sesiones de fisioterapia. En el año 2024, Ospina alternaba con 'Chipi-Chipi' Castillo y realmente fue titular en el 2025. Ese tema del codo fue delicado, por eso se tomaron algunas medidas adicionales acá en Medellín", contó el periodista Jhon Jaime Osorio desde la ciudad de Medellín, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México. Foto tomada del X de @Atlante

Además de esto, también hablaron con el médico Héctor Fabio Cruz, quien aseguró que "una luxofractura de codo es grave en un arquero, un jugador que funciona con sus manos, con sus hombros, con sus codos, que vive teniendo el impacto del balón. En la posición (de Ospina) no se encuentra libre de caídas o de un nuevo trauma, de lastimar los ligamentos del codo. Se debe tener casi que una rehabilitación permanente".



"Es algo que es muy manejable. Se puede recuperar con una buena terapia, dentro de lo esperado y más cuando venía hablando con buen nivel", agregó Cruz.

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De esta manera, con esos nuevos detalles, lo de Ospina podría ser tratado y su fichaje se podría mantener, eso sí, aguardando su respectiva recuperación. Ahora mismo, Atlante cuenta en el pórtico con Óscar Jiménez, de 37 años, con pasado reciente en León. El conjunto de Ciudad de México inició la Liga MX con una derrota 3-2 con Necaxa, un empate 1-1 con América y un triunfo 3-2 sobre Cruz Azul.