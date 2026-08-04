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Jugó en Atlético Nacional, pasó sin pena ni gloria y ahora terminó llegando al fútbol europeo

En las últimas horas se conoció reveladora información sobre uno de los recientes campeones en el 'verdolaga', que emprenderá vuelo hacia el fútbol europeo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Juan Bauzá saldría al fútbol europeo, en este mercado de fichajes.
Juan Bauzá saldría al fútbol europeo, en este mercado de fichajes.
Foto: Colprensa.

En las últimas horas se conoció reveladora información sobre un exfutbolista de Atlético Nacional, quien ahora está a puertas de arribar a destacada liga en el ‘viejo continente’, ¡Está a mínimos detalles!

Se trata de Juan Bauzá, el mediocampista argentino que actualmente se encuentra sin equipo, tras su ‘fugaz’ paso por el conjunto ‘verdolaga’, en donde no logró destacar de la manera en la que se esperaba.

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Sin embargo, tras varios días de incertidumbre en los que dedicó a solucionar su futuro profesional; ahora Bauzá encontró nueva oportunidad, siendo centro de atención para club del fútbol griego, mismo, al que está muy cerca de llegar para este mercado de fichajes.

“El argentino Juan Bauzá jugará en el Levadiakos de Grecia. Su último club fue Atlético Nacional. Llega libre y firmará contrato por un año, con opción de extender por dos más”, fue la información que dio el periodista César Luis Merlo, a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Y es que, ante este panorama, parece ser que ya es casi un hecho la llegada del mediocampista de 30 años al conjunto griego, que le da una nueva oportunidad en el fútbol al argentino, quien llegaría a ocupar uno de los cupos extranjeros en Laevadiakos.

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Entre otras cosas, es importante recalcar que, aunque Bauzá logró sumar minutos en su paso por Atlético Nacional, no fue uno de los jugadores más destacados; misma razón por la que terminó saliendo de la institución antioqueña.

¿Cómo le fue a Juan Buzá en Atlético Nacional?

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Desde su llegada al conjunto ‘verdolaga’, el futbolista argentino llegó a disputar un total de 34 compromisos, según lo detallan las estadísticas de ‘Transfermarkt’.

En Copa Libertadores, Juan disputó dos encuentros; mientras que en Liga fueron 25 partidos los que llegó a jugar vistiendo la camiseta del conjunto ‘verdolaga’.

En Copa BetPlay, el argentino jugó cinco encuentros para la campaña de 2025, Donde se coronó campeón venciendo a Independiente Medellín en la gran final del torneo. Ya en materia internacional, Juan Bauzá también disputó un encuentro por Copa Sudamericana con Atlético Nacional.

Durante su paso por el conjunto antioqueño, el mediocampista de 30 años consiguió cuatro goles y cuatro asistencias; misma cuota que esperan tener ahora en el Levadiakos, club que podría confirmar su fichaje en las próximas horas, pensando en lo que será la nueva temporada, próxima a iniciar.

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