Lamine Yamal, la sensación en Colombia; primeros videos de sus vacaciones en Cartagena

Colombia sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos de grandes figuras del fútbol mundial. En los últimos días, la presencia de reconocidos jugadores internacionales en diferentes ciudades del país ha generado una verdadera revolución entre aficionados y turistas, quienes no han perdido la oportunidad de fotografiarse con sus ídolos.

El caso más sonado es el de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y de la selección española, quien decidió pasar unos días de descanso en Cartagena. Su presencia en la ciudad amurallada rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde se han compartido imágenes del atacante recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos y disfrutando de la oferta turística de la capital de Bolívar.

La visita del futbolista de apenas 19 años ha despertado una gran expectativa entre los aficionados, que se han acercado a los sitios donde ha sido visto con la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo.

Pero Yamal no ha sido el único referente del fútbol internacional que ha disfrutado de Colombia en los últimos días. El arquero mexicano, Guillermo 'Memo' Ochoa, también fue visto en Cartagena, donde compartió momentos de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos.



Mientras Cartagena recibía a Lamine Yamal y 'Memo' Ochoa, Joao Félix, delantero portugués, sorprendió con su visita a Medellín. El atacante europeo también fue captado recorriendo diferentes lugares de la capital antioqueña, junto con James Rodríguez, mediocampista colombiano.

Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026. Foto: AFP

Publicidad

Así se vio a Lamine Yamal en Cartagena

#Video La estrella de fútbol español, Lamine Yamal, se encuentra de vacaciones en Cartagena. A través de redes sociales circulan videos del momento en que el recientemente ganador del Mundial de Fútbol, fue visto saliendo de una casa en el centro histórico del Corralito de Piedra pic.twitter.com/LBTUTLoQB2 — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 4, 2026

#LamineYamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del @FCBarcelona, está de vacaciones en #Cartagena.



Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan ✨️ pic.twitter.com/QcHTyJLSfd — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 4, 2026