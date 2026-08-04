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Gol Caracol  / Lamine Yamal, la sensación en Colombia; primeros videos de sus vacaciones en Cartagena

Lamine Yamal, la sensación en Colombia; primeros videos de sus vacaciones en Cartagena

Después de ser campeón del Mundial 2026 con España, Lamine Yamal disfruta de unos merecidos días de descanso y aprovechó para conocer 'La Ciudad Amurallada'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Lamine Yamal, figura de la Selección España y FC Barcelona, en un partido del Mundial 2026
Lamine Yamal, figura de la Selección España y FC Barcelona, en un partido del Mundial 2026
AFP

Colombia sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos de grandes figuras del fútbol mundial. En los últimos días, la presencia de reconocidos jugadores internacionales en diferentes ciudades del país ha generado una verdadera revolución entre aficionados y turistas, quienes no han perdido la oportunidad de fotografiarse con sus ídolos.

El caso más sonado es el de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y de la selección española, quien decidió pasar unos días de descanso en Cartagena. Su presencia en la ciudad amurallada rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde se han compartido imágenes del atacante recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos y disfrutando de la oferta turística de la capital de Bolívar.

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La visita del futbolista de apenas 19 años ha despertado una gran expectativa entre los aficionados, que se han acercado a los sitios donde ha sido visto con la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo.

Pero Yamal no ha sido el único referente del fútbol internacional que ha disfrutado de Colombia en los últimos días. El arquero mexicano, Guillermo 'Memo' Ochoa, también fue visto en Cartagena, donde compartió momentos de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos.

Mientras Cartagena recibía a Lamine Yamal y 'Memo' Ochoa, Joao Félix, delantero portugués, sorprendió con su visita a Medellín. El atacante europeo también fue captado recorriendo diferentes lugares de la capital antioqueña, junto con James Rodríguez, mediocampista colombiano.

Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Foto: AFP

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