Linda Caicedo es la sensación y provoca elogios; "es la mejor jugadora del Real Madrid"

Real Madrid logró su primera victoria en esta edición de la Champions League Femenina tras imponerse al Paris FC en el Alfredo Di Stéfano, en el partido correspondiente a la cuarta jornada. Las de Pau Quesada llevaron la iniciativa desde el comienzo y resolvieron en la segunda parte. Caruso (55’), Beerensteyn (65’) y Linda Caicedo (81’) firmaron los goles del 'merengue', que se mantiene invicto en la competición.

La colombiana generó gran impresión hasta en los rivales. La entrenadora de las francesas, Sandrine Soubeyrand, tuvo alto calificativo para la oriunda de Villa Gorgona. “Creo que tendrán unos grandes resultados en el futuro, ella es una gran futbolista (Schröder), pero también tiene otras como Linda, que para mí es la mejor de la plantilla”, remarcó.

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Por su parte, Pau Quesada, el estratega de las 'merengues', puso el foco en el físico de Caicedo. “Tuvo dos calambres en los dos gemelos y estuvo cojeando. Vamos cuidándola para que llegue lo mejor posible al resto de partidos”, dijo en rueda de prensa.

Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino. Foto: Getty Imágenes

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Así fue el partido

Las de Pau Quesada comenzaron con mayor presencia en campo rival y llevando la iniciativa en ataque. La primera ocasión llegó en el 19’, cuando Caruso remató de cabeza un balón suelto dentro del área que se estrelló en el larguero. Las madridistas mantuvieron el control del juego y, pasada la media hora, Andersson estuvo cerca de abrir el marcador con otro cabezazo tras un centro de Caruso que se marchó desviado. Aunque el Madrid seguía buscando el gol, el encuentro llegó al descanso con empate.



Tras el descanso, las madridistas mantuvieron la iniciativa y el premio a su insistencia llegó en el minuto 55. Schröder se internó en el área y conectó un disparo con la izquierda que detuvo Seweryn, pero Caruso aprovechó el rechazo para marcar con la derecha. La sueca estuvo cerca de firmar su doblete dos minutos después, aunque su remate se marchó desviado por poco. Superada la hora de juego, Beerensteyn, que había entrado tras el descanso, amplió la ventaja tras aprovechar un gran pase entre líneas de Schröder y definir con la derecha (65’).

Las madridistas siguieron generando peligro y, en el 81’, Linda Caicedo hizo el tercero tras recibir una asistencia de Schröder y conectar un disparo con la izquierda que golpeó en el palo antes de entrar. En el último minuto del tiempo reglamentario, Laia realizó una gran intervención ante un remate de Sangare para mantener la portería a cero. Ya en el descuento, Beerensteyn estuvo cerca de hacer el cuarto, pero la guardameta parisina lo evitó. El marcador no volvió a moverse y las de Pau Quesada sumaron los tres puntos en el Di Stéfano.