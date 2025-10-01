Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias está trabajando fuerte para alcanzar su "mejor versión" en Wolverhampton

Jhon Arias está trabajando fuerte para alcanzar su "mejor versión" en Wolverhampton

El chocoano "siente que va por buen camino" en el fútbol inglés, pero sabe que puede dar más, que su mejor fútbol está por llegar. Jhon Arias está listo para el siguiente reto con los 'wolves'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Arias, jugador colombiano que milita en Wolverhampton.
Jhon Arias, jugador colombiano que milita en Wolverhampton.
X de @WolvesEspanol

Publicidad

Publicidad

Publicidad