Jhon Arias está trabajando fuerte para alcanzar su "mejor versión" en Wolverhampton

Jhon Arias está trabajando para alcanzar su "mejor versión", según las propias palabras del extremo colombiano que hoy en día milita en el balompié inglés. El chocoano arribó para esta temporada al Wolverhampton procedente del Fluminense, y poco a poco se ha ido ganando un lugar en el once titular de los 'lobos'.

El deportista de nuestro país está trabajando fuerte, caminando por la dirección correcta, y eso se vio en el reciente partido por Premier League ante Tottenham, siendo elegido como el 'MVP' de la cancha. Arias sostuvo que con el paso de los días conoce más a sus compañeros y la interna del club.

Jhon Arias con el Wolverhampton - Foto: Getty Images

"Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí. Creo que en la última semana siento que estoy jugando mejor con mis compañeros y en la liga. Es una liga diferente, así que sigo trabajando para mejorar, para tener mejores actuaciones y para ayudar a mi equipo", indicó de entrada el futbolista de nuestro país en diálogo con los medios oficial del Wolverhampton.

En medio de la charla con la web oficial de su club le consultaron al jugador de la Selección Colombia sobre cómo se ha sentido en los distintos roles que le ha tocado cumplir en el campo de juego, muy distinto a los que empleaba en el 'Flu'.

"Son diferentes. En Brasil jugaba más de extremo, pero en la Selección (Colombia) juego de interior, de mediocentro. Para mí es igual, me va bien. Obviamente, me siento más cómodo jugando de exterior", agregó.

También se refirió a su adaptación al fútbol inglés. "Es diferente. La intensidad de los duelos es diferente. Creo que es muy diferente. El clima es diferente. Así que, para mí, sé que es normal la adaptación a esta liga, a este país, al idioma, pero me siento mejor y voy por buen camino".



Otras declaraciones de Jhon Arias:

- El haber sido elegido el 'MVP' contra Tottenham

"Fue bueno para mí y para mi familia (ganar el Jugador del partido). Fue un momento especial. Mi primer 'Jugador del Partido' es bueno, contra el Tottenham a domicilio, un partido difícil. Así que fue un momento especial. Queremos conseguir más victorias y ser felices aquí".

- Su próximo rival en la Premier League, el Brighton

"El Brighton es un buen equipo. Creo que es un partido muy difícil, pero creo que tenemos la oportunidad de ganar. Necesitamos ganar por nuestra confianza, por nuestra afición y por nuestra familia. Así que quiero ganar el domingo".

Jhon Arias, jugador colombiano de Wolverhampton, en el partido contra Everton, por la Carabao Cup Getty Images