Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, pese a derrota del Sporting: "Este equipo está listo para lograr grandes cosas"

Luis Javier Suárez, pese a derrota del Sporting: "Este equipo está listo para lograr grandes cosas"

El samario marcó en la derrota 2-1 del Sporting Lisboa frente al Nápoles por la Champions League. Luis Javier Suárez sostuvo que su equipo jugó un "partido maduro y muy bueno".

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League.
Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad