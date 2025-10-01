Luis Javier Suárez, pese a derrota del Sporting: "Este equipo está listo para lograr grandes cosas"

Luis Javier Suárez terminó con sabor amargo por la derrota del Sporting Lisboa este miércoles en la Champions League contra el Nápoles por marcador de 2-1. El samario marcó el único tanto de los 'leones' en el Diego Maradona, que le permitió a los portugueses ilusionarse con un mejor resultado. No obstante, esto finalmente no ocurrió.

Luego del pitazo final en el Diego Armando Maradona, el artillero de la Selección Colombia dejó sus sensaciones de lo que el desempeño de su escuadra ante los napolitanos.

"El trabajo del equipo fue excelente, pero nos quedamos con un sabor amargo del resultado. Tanto los que estaban en la cancha como los que estaban fuera, así como nuestra afición, sentíamos que los tres puntos podían haber estado en nuestras manos. Creamos ocasiones para ganar, pero las dejamos escapar cerca del final", dijo de entrada Suárez Charris en declaraciones que replicó el diario 'A Bola'.

Luis Javier Suárez (97) marcó el tanto del Sporting Lisboa frente al Nápoles por la Champions League. AFP

Luis Javier también tuvo palabras para su gol y agradeció a la afición del Sporting Lisboa que los acompañaron hasta territorio italiano para este importante encuentro de la Liga de Campeones.

"Sabíamos que sería un partido muy atractivo, con un ambiente espectacular, un partido de la UEFA Champions League en este estadio. Estuve muy tranquilo al lanzar el penalti; he trabajado toda mi vida para vivir estos momentos importantes. Cuando marqué, sentimos que era posible un buen resultado, y ese fue el momento en el que más crecimos. Tenemos que aprender de estos pequeños detalles. Gracias a la afición que nos apoyó aquí en Nápoles", complementó el exAlmería.

Por último, el delantero 'cafetero' agregó que Sporting Lisboa "está listo para grande cosas" y ya se enfocan en lo que será el duelo del domingo contra Braga por la octava jornada de la Liga de Portugal.

"Estamos orgullosos del trabajo realizado. Jugamos un partido maduro y muy bueno; estuvimos cerca de una gran victoria. El equipo está listo para lograr grandes cosas, como hemos demostrado. Ahora, nos centramos en el Braga, que será un rival muy duro, pero con el apoyo de nuestra afición, lo lograremos", terminó el número '97' de los 'leones'.

Sporting Lisboa suma tres puntos en dos salidas en el máximo torneo de clubes de Europa y en la tercera fecha recibirá al Olympique Marsella, el 22 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).



