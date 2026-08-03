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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, rey en el Palmeiras; "dominó el partido, fue una gran actuación"

Jhon Arias, rey en el Palmeiras; "dominó el partido, fue una gran actuación"

El extremo colombiano volvió a tener una brillante actuación con Palmeiras, con gol incluido, esta vez por la Copa de Brasil. Jhon Arias está imparable con el 'verdao'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Foto tomada del X de @Palmeiras

Jhon Arias volvió a tener una buena actuación con Palmeiras. En esta ocasión, el extremo colombiano anotó un gol en la victoria 3-0 del 'verdao' sobre Fortaleza, en cumplimiento por la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil, el domingo.

El tanto del número '11' fue el 2-0 parcial en el tablero para los dirigidos por Abel Ferreira, en partido que se llevó a cabo en el Nubank Parque, en la ciudad de San Paulo. Tras un centro enviado por su compañero Allan desde la banda derecha, Arias Andrade conectó el balón de cabeza —a modo de palomita —, para inflar las redes.

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Jhon Arias, delantero colombiano, celebra un gol con Palmeiras por la Copa de Brasil
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Lo cierto es que concluido el encuentro, en la prensa deportiva de la nación de la samba elogiaron, nuevamente, el desempeño del 'crack' de la Selección Colombia. No bajaron su rendimiento de "gran actuación", debido a que no sólo contribuyó en la ofensiva con una nueva anotación, sino que a su vez se puso el 'overol' cuando tocó defender.

Jhon Arias, delantero colombiano, celebra un gol con Palmeiras por la Copa de Brasil
Jhon Arias, delantero colombiano, celebra un gol con Palmeiras por la Copa de Brasil
AFP


"Le costó arrancar, pero cuando lo hizo, dominó por completo el partido. Se entregó en defensa, generando varios contraataques con intercepciones, participó en la jugada que derivó en el primer gol y marcó con un magnífico remate de cabeza en plancha. Otra gran actuación tras el Mundial", esa fue la reseña que escribieron en la página web del diario 'Globo Eporte'.

Sobre su puntuación en el juego le otorgaron un 8.5, mientras que los 'torcedores' del Palmeiras lo premiaron con un 8.9 sobre 10 de calificación.

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